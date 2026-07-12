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越南海警及时救助海上遇险渔船及9名渔民

越南海警第三区司令部7月12日通报，7月11日下午，正在执行海上巡逻任务的KN 462号公务船及时赶赴现场，成功救助一艘在距离长沙特区安邦岛约33海里海域因主机故障失去动力的渔船，船上9名渔民全部安全获救。

KN 462号船将BĐ-98387-TS号渔船（嘉莱省）及9名渔民拖带回西礁岛避风港。图：越通社发
KN 462号船将BĐ-98387-TS号渔船（嘉莱省）及9名渔民拖带回西礁岛避风港。图：越通社发

越通社胡志明市——越南海警第三区司令部7月12日通报，7月11日下午，正在执行海上巡逻任务的KN 462号公务船及时赶赴现场，成功救助一艘在距离长沙特区安邦岛约33海里海域因主机故障失去动力的渔船，船上9名渔民全部安全获救。

据了解，7月11日15时50分，KN 462号船抵达遇险渔船所在海域，随即对渔民进行慰问并检查身体状况。经确认，船上9名渔民身体状况良好，均无大碍。随后，KN 462号船派出技术人员登船对主机进行故障排查和紧急抢修。但因主机受损严重，现场维修未能成功。

此后，KN 462号船对BĐ-98387-TS号渔船实施拖带作业，将其拖往长沙特区西礁避风港进行后续维修。至7月12日6时，遇险渔船已被安全拖入避风港，渔民生命财产安全得到有效保障。

据悉，BĐ-98387-TS号渔船船长为梅春进（1980年出生，现居嘉莱省归仁坊），船上共有9名渔民。该船于2026年7月1日从归仁口岸边防哨所美晋边防检查站办理出港手续，前往长沙渔场开展捕捞作业。（完）

广义省遇险渔船及船员及时获救。图自越通社

广义省遇险渔船及船员及时获救

4月6日，据四号渔政支队的消息，KN475号船已及时靠近、营救并安全拖带在长沙特区海域作业时因发动机故障遇险的广义省QNg 90251 TS号渔船。

越通社
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