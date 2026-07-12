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胡志明市大水镬医院紧急驰援富国岛 全力救治游艇倾覆事故伤员

针对安江省富国特区发生的严重游艇倾覆事故，胡志明市大水镬医院（Chợ Rẫy Hospital）7月12日上午紧急派出医疗专家团队，携带ECMO体外膜肺氧合设备及重症监护医疗器械赶赴富国岛，全力救治事故伤员。

富国岛医院医护人员正在对事故伤员进行救治和治疗。图自越通社
富国岛医院医护人员正在对事故伤员进行救治和治疗。图自越通社

越通社胡志明市——针对安江省富国特区发生的严重游艇倾覆事故，胡志明市大水镬医院（Chợ Rẫy Hospital）7月12日上午紧急派出医疗专家团队，携带ECMO体外膜肺氧合设备及重症监护医疗器械赶赴富国岛，全力救治事故伤员。

大水镬医院院长范青越表示，事故发生后，医院于7月11日下午第一时间派遣长期支援富国医院的医疗团队前往富国太阳医院，与当地医护人员共同对两名重症患者实施紧急抢救。同时，医院领导组织重症医学专家通过远程会诊，与富国医疗团队共同研究制定最佳治疗方案。

7月12日凌晨5时，大水镬医院由重症医学和心血管介入专家组成的医疗团队搭乘最早航班前往富国岛，随身携带ECMO设备、血栓抽吸装置、药物涂层球囊、呼吸机、抗生素等重症救治设备和药品。此外，医院还协调坚江省医院，将血液及其他必要医疗物资运送至富国岛。据悉，大水镬医院预计将接收此次事故中的10具遇难者遗体。


目前，在富国太阳医院接受救治的两名危重伤员中，一名1987年出生的男性患者已恢复意识，可进行交流，生命体征稳定，但仍需经鼻导管吸氧维持呼吸。另一名男性患者仍处于昏迷状态，血压偏低，已接受气管插管并使用呼吸机维持生命。医生诊断其存在蛛网膜下腔出血、多根肋骨骨折、肺底部肺实质损伤，并怀疑伴有冠状动脉损伤、创伤性心肌损伤，同时出现血糖及电解质紊乱，目前仍需依靠呼吸机治疗。

据此前报道，7月11日13时许，由Ocean Pearl Island公司运营的快艇（船号AG 26751）载有32名印度游客、3名船员及1名导游，从梅汝外岛返回安泰港途中，在离岸约400米处突发故障并倾覆，导致船上所有人员落海。截至当日15时30分，全部落水人员均已被救起，其中15人不幸遇难、21人获救。获救人员中部分伤者被送往富国岛各医院救治。目前，事故已造成15名印度游客遇难，21人获救，其中2人仍处于危重状态。（完）

越通社
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