越南与法国推进国防安全领域合作



越通社河内——越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。



据越通社驻法国记者报道，在7月10日下午于巴黎举行的会谈中，黎晋进强调，双方加强交流与工作展现出推动两委员会及两国立法机构之间务实合作的决心。





黎晋进高度评价两国外交关系升级为全面战略伙伴关系后的积极发展势头，并强调，法国是越南在欧盟（EU）中的首个全面战略伙伴，也是越南在欧洲最重要的伙伴之一。经济、贸易与投资合作继续作为双边关系的重要支柱。此外，双方在战略基础设施、科学技术、国防工业、能源、高科技农业及教育培训等领域仍有巨大的合作空间。



基于今年6月法国国民议会代表团访越期间双方交流的成果，越方建议未来双方着重在海上安全、和平利用核能、航空航天、科学技术、海底资源开发、农业及技术合作等领域深化合作。这些领域既符合法国的发展优势，也切合越南的实际需求。同时，双方可通过加强在法律框架完善及立法经验方面的交流，推动务实合作，为具体落实越法全面战略伙伴关系提供有力支撑。



为推动双方合作成果落地见效，越方建议维持两委员会之间代表团互访与常态化接触机制，进一步加强在国防、安全、国防工业、军民两用技术、海上安全、网络安全、关键基础设施保护、危机管理及非传统安全挑战应对等领域的立法与监督经验交流。同时，越方希望法方在自身优势领域提供人力资源培训、知识转让及企业和科研机构对接等方面的支持。



关于越南与欧盟的关系，黎晋进建议法国议员支持有效实施《越欧自贸协定》（EVFTA），推动法国国会尽早批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），同时基于越南在完善法律和打击非法、不报告和、不管制（IUU）捕捞方面所做出的努力和取得的积极成效，支持欧盟委员会（EC）尽早解除对越南水产品的“黄牌警告”。

法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克高度评价今年6月的访越成果，并表示在返回法国后已立即致函负责农业事务的部长，建议法国及欧盟相关部门关注并支持解除对越南水产品“黄牌警告”的进程。他还表示将与卡昂市（Caen）市长进行交流，以推动奠边府市与卡昂市建立友好城市关系的计划，同时有效发挥奠边府战役胜利博物馆与卡昂和平纪念馆之间合作协议的效益。



让-米歇尔·雅克透露，法国国民议会国防与武装力量委员会计划于明年举办关于海上与海事挑战的学术研讨会，聚焦海洋经济、物流及海底光缆基础设施等主题，并诚挚邀请越南国会相关委员会出席。



凭借所取得的成果，双方一致同意，继续在两委员会职责范围内协调推进这一高效的合作机制，为两国两院之间的紧密合作关系乃至两国全面战略伙伴关系做出积极贡献。（完）