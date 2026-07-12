时政

越南与法国推进国防安全领域合作

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克合影。图自越通社
越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克合影。图自越通社


越通社河内——越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。

据越通社驻法国记者报道，在7月10日下午于巴黎举行的会谈中，黎晋进强调，双方加强交流与工作展现出推动两委员会及两国立法机构之间务实合作的决心。


黎晋进高度评价两国外交关系升级为全面战略伙伴关系后的积极发展势头，并强调，法国是越南在欧盟（EU）中的首个全面战略伙伴，也是越南在欧洲最重要的伙伴之一。经济、贸易与投资合作继续作为双边关系的重要支柱。此外，双方在战略基础设施、科学技术、国防工业、能源、高科技农业及教育培训等领域仍有巨大的合作空间。

基于今年6月法国国民议会代表团访越期间双方交流的成果，越方建议未来双方着重在海上安全、和平利用核能、航空航天、科学技术、海底资源开发、农业及技术合作等领域深化合作。这些领域既符合法国的发展优势，也切合越南的实际需求。同时，双方可通过加强在法律框架完善及立法经验方面的交流，推动务实合作，为具体落实越法全面战略伙伴关系提供有力支撑。

为推动双方合作成果落地见效，越方建议维持两委员会之间代表团互访与常态化接触机制，进一步加强在国防、安全、国防工业、军民两用技术、海上安全、网络安全、关键基础设施保护、危机管理及非传统安全挑战应对等领域的立法与监督经验交流。同时，越方希望法方在自身优势领域提供人力资源培训、知识转让及企业和科研机构对接等方面的支持。

关于越南与欧盟的关系，黎晋进建议法国议员支持有效实施《越欧自贸协定》（EVFTA），推动法国国会尽早批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），同时基于越南在完善法律和打击非法、不报告和、不管制（IUU）捕捞方面所做出的努力和取得的积极成效，支持欧盟委员会（EC）尽早解除对越南水产品的“黄牌警告”。

法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克高度评价今年6月的访越成果，并表示在返回法国后已立即致函负责农业事务的部长，建议法国及欧盟相关部门关注并支持解除对越南水产品“黄牌警告”的进程。他还表示将与卡昂市（Caen）市长进行交流，以推动奠边府市与卡昂市建立友好城市关系的计划，同时有效发挥奠边府战役胜利博物馆与卡昂和平纪念馆之间合作协议的效益。

让-米歇尔·雅克透露，法国国民议会国防与武装力量委员会计划于明年举办关于海上与海事挑战的学术研讨会，聚焦海洋经济、物流及海底光缆基础设施等主题，并诚挚邀请越南国会相关委员会出席。

凭借所取得的成果，双方一致同意，继续在两委员会职责范围内协调推进这一高效的合作机制，为两国两院之间的紧密合作关系乃至两国全面战略伙伴关系做出积极贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南与法国 #国防安全 #合作 #会谈 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

广义省工作代表团与法国电力集团领导合影。图自越通社

推动越法绿色工业发展合作

从7月7日至9日对法国进行工作访问的越共中央委员、广义省委副书记、省人民委员会主席阮黄江7月8日与法国开发署（AFD）和法国电力集团（EDF）领导代表举行了工作会谈。

双方工作会谈场景。图自越通社

越法加强公共政策制定工作经验交流

通过此次工作会谈，越南代表团有机会参考法国政策咨询机制的相关经验，特别是在凝聚社会智慧，举行不同社会群体之间对话，以及将民众和社会组织的意见纳入政策制定过程等方面的方法。

更多

越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社

越南与印尼全面战略伙伴关系发展前景广阔

2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社

越南主动参与 展现担当 彰显国际合作与人道主义精神

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

越南外交部发言人范秋姮

越南始终善意地遵守1982年《联合国海洋法公约》

“越南一贯明确的立场是，海上争端应通过和平方式解决，尊重外交和法律程序，不使用或以武力相威胁，并遵循国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。越南始终支持依据《公约》规定，通过《公约》所设机制解决有关《公约》解释和适用的争端。”

长河乡公共行政服务中心。图自越通社

偏远山区公共行政取得突破性进展

在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社

推动议会合作，深化越南与比利时友好关系

在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

做中越两党两国事业薪火相传的接棒人

越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作审议会议。图自越通社

着力建设现代化、专业化2027年APEC领导人会议周国际媒体中心

2026年7月10日，越南外交部副部长、2027年亚太经合组织领导人会议周宣传与文化分委员会主任黎氏秋姮在外交部总部主持召开会议，审议2027年APEC领导人会议周国际媒体中心建设协调工作。此次会议是在分委员会于2026年7月初赴安江省富国特区开展实地考察之后举行的。

亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式。图自bocongan.vn

亚太地区网络犯罪防控中心总部开工奠基

越南公安部10日在河内市和乐高科技园区举行亚太地区网络犯罪防控中心总部开工仪式，标志着落实《联合国打击网络犯罪公约》的务实举措，同时也彰显了越南加强国际合作并携手建设安全、可靠、可持续发展的网络空间的坚定决心。