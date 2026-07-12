富国岛游艇倾覆事故： 越南警方立案侦查并暂扣船长

据越通社此前报道，7月11日13时许，一艘载有印度籍游客的游艇在安江省富国特区安泰海域发生沉没，导致15人遇难。 事故发生后，安江省公安厅迅速指示调查警察机关牵头，同富国特区公安及相关部门赶赴现场，开展勘查、取证和人员询问工作，全力查明事故原因。

经初步调查，警方于7月12日上午依法暂扣阮鸿海，对其在事故中的相关责任展开进一步调查。目前，案件正在深入侦办中，警方表示将依法严肃追究相关违法责任。（完）