越南设目标：2030年本土化率40-50%，一万越企参与外企供应链

越通社河内——越共中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确了革新吸引和利用外资的思维，将其视为推动增长模式革新、追求质量和附加值、提升经济内生能力的动力。许多专家和企业评价该决议为越南抢抓全球供应链转移浪潮创造了动力。



吸引高质量外资的“黄金机遇”



第10号决议设定了到2030年吸引外资的目标，不仅着眼于2000-3000亿美元的注册规模，还要提升资本质量，聚焦科技创新，使越南企业更深度参与全球价值链。



交通运输技术大学阮文历副教授表示，这一目标具有现实基础，目前每年承诺投资越南的外资约400亿美元，到位资金约300亿美元。他认为，稳定的投资环境、有利的地理位置以及政府的建设性思维和开放务实态度正在为吸引高质量资本创造有利条件。



交通运输技术大学阮文历副教授。图自越通社

阮文历认为，该决议还提出将重点产业的本土化率提升至40-50%，并力争约1万家越南企业参与外企的供应链。然而，外资企业与国内企业之间的对接仍然有限，因为许多本土企业尚未满足技术、管理和国际标准的要求。



为实现这一目标，阮文历建议支持企业升级技术、推动技术转让、培训高素质人力资源、发展辅助工业，并建设配套的物流基础设施和数字基础设施，同时具有长期、透明的规划视野等。



优先先进技术、高区域联动性项目



Rijk Zwaan越南有限公司总经理邓文年表示，外资企业特别关注长期规划、跨区域交通基础设施和稳定的原材料来源。然而，一些地方在法律透明度方面仍存在障碍，尤其是针对高科技农业生产设施的法规，影响了长期投资决策。



Rijk Zwaan越南有限公司总经理邓文年。图自越通社

他认为，为促进外资企业与越南伙伴加强合作，需要继续完善法律框架，特别是关于知识产权、版权保护、竞争和进口扶持政策等方面的规定。



邓文年表示，根据发展规划，Rijk Zwaan越南公司正在考察各地，计划在北部和南部平原地区建设作物研究站，同时在法律条件和投资环境得到保障的情况下，考虑在越南发展种子生产区。该公司还计划利用全球客户网络，支持国内生产商扩大农产品和加工制品的出口，助力越南农业更深度参与全球价值链。（完）