经济

超市扩大OCOP产品和越南商品展示推广空间

响应工贸部在“全国集中促销月”框架内发起的“2026越南大型促销季”活动，河内多家大型连锁超市推出大规模优惠促销，并扩大OCOP产品、地方特色产品和越南商品的展示推广空间，助力刺激国内消费、推广越南品牌、促进市场发展。

顾客在河内一家超市选购商品。图自越通社
顾客在河内一家超市选购商品。图自越通社

越通社河内——响应工贸部在“全国集中促销月”框架内发起的“2026越南大型促销季”活动，河内多家大型连锁超市推出大规模优惠促销，并扩大OCOP产品、地方特色产品和越南商品的展示推广空间，助力刺激国内消费、推广越南品牌、促进市场发展。

其中，Co.opmart超市系统举办“越南节——34种值得自豪的色彩”主题活动，将持续至7月22日。活动集中展示数千种OCOP产品、农产品、地方特产及越南制造消费品，并配套丰富的体验活动，帮助消费者深入了解各地特色产品的丰富性与多样性。Co.opmart表示，超市与生产企业、供应商共同分担成本、优化流通环节，以合理价格向消费者提供优质商品，同时帮助企业拓展市场。

此外，GO!、Lotte Mart、MM Mega Market和WinMart等大型零售连锁也同步推出涵盖生活必需品、生鲜食品、农产品、饮料、日用品和服装等多品类的促销活动。各零售商加大越南本土产品、OCOP产品和当季农产品的展示推广力度，促进生产企业与消费者之间的对接，在夏季消费需求旺盛的背景下拓宽越南商品销售渠道。

工贸部贸易促进局局长武伯富表示，“2026越南大型促销季”将在全国范围内开展，融合传统商业与电子商务，使消费者以优惠价格购买优质商品，同时帮助企业通过多元化销售渠道扩大产品消费。

工贸部认为，将促销活动与OCOP产品及地方特色产品推广相结合，有助于深入落实“越南人优先使用越南货”运动，提升本土品牌知名度，倡导可持续消费，推动生产企业与现代流通体系建立更紧密联系。

工贸部预计，本次活动将有助于提高全国社会消费品零售总额和消费服务收入，为2026年经济增长注入动力。在越南大力发展国内市场并积极扩大出口的背景下，该活动将进一步释放国内消费潜力。同时，通过购物节、越南商品推广和地方特色产品展示等形式，活动还将向国际游客展示越南商品形象，推广消费文化和企业生产能力，提升越南品牌在国内外市场的知名度与影响力。（完）

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越通社
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