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2026年7月初的隆城国际机场施工全景。图自 越通社
2026年7月初的隆城国际机场施工全景。图自 越通社
越南人民军力量参与隆城国际机场各项工程建设。图自 越通社
越南人民军力量参与隆城国际机场各项工程建设。图自 越通社
隆城国际机场供油系统已基本建成。图自 越通社
隆城国际机场供油系统已基本建成。图自 越通社
隆城国际机场航站楼行李处理系统已完成安装。图自 越通社
隆城国际机场航站楼行李处理系统已完成安装。图自 越通社
隆城国际机场飞机维修区。图自 越通社
隆城国际机场飞机维修区。图自 越通社
施工人员正在进行隆城国际机场航站楼木结构区域收尾施工。图自 越通社
施工人员正在进行隆城国际机场航站楼木结构区域收尾施工。图自 越通社
施工人员正在完善隆城国际机场航站楼行李处理系统。图自 越通社
施工人员正在完善隆城国际机场航站楼行李处理系统。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼已建成。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼已建成。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼各项设备已完成安装并稳定运行。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼各项设备已完成安装并稳定运行。图自 越通社
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“超级工程”隆城国际机场建设进入冲刺阶段

各施工单位投入数千名施工人员和大量机械设备，在各子项目全面实行“三班四倒”连续作业，全力推进工程建设，力争于2026年底同步完成隆城国际机场各项建设任务。

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#隆城国际机场 #基础设施 #交通

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