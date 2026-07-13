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2026年7月初的隆城国际机场施工全景。图自 越通社
越南人民军力量参与隆城国际机场各项工程建设。图自 越通社
隆城国际机场供油系统已基本建成。图自 越通社
隆城国际机场航站楼行李处理系统已完成安装。图自 越通社
隆城国际机场飞机维修区。图自 越通社
施工人员正在进行隆城国际机场航站楼木结构区域收尾施工。图自 越通社
施工人员正在完善隆城国际机场航站楼行李处理系统。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼已建成。图自 越通社
隆城国际机场海关办公楼各项设备已完成安装并稳定运行。图自 越通社
“超级工程”隆城国际机场建设进入冲刺阶段
各施工单位投入数千名施工人员和大量机械设备，在各子项目全面实行“三班四倒”连续作业，全力推进工程建设，力争于2026年底同步完成隆城国际机场各项建设任务。
2026年07月13日星期一 08:00
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#基础设施
#交通
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