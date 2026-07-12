Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
“传统音乐之旅”于2025年10月25日在河内举行，是《迷醉盲人曲》项目框架内的亮点活动，由FPT大学河内分校多媒体传播专业学生团体实施，旨在拉近盲人曲与年轻一代的距离，播撒民族文化遗产的热爱之种。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
艺术与“喻唱、插唱”民歌实践节目“2026年蓝江源流”于2026年5月10日在河内举行，由河内文化大学新闻专业学生团体组织，营造了一个民歌旋律被精心编排、传统与现代气息和谐交融的艺术空间。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
越南年轻人接力传承文化遗产，以当代视角唤醒传统之美
自关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议颁布以来，多项重大目标和方向已在社会生活中逐步落实。在这一进程中，年轻一代在保护和弘扬民族文化遗产价值方面日益彰显其重要作用。
2026年07月12日星期日 08:30
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#越南年轻人
#文化遗产传承
#官贺民歌
#东湖民间画
#盲人曲
#喻唱吟唱
#学生创意项目
#传统文化创新
#第80号决议
#越南文化发展
相关新闻
第80号决议：打造高质量文化艺术人才队伍的重要动力
20/06/2026 17:10
河内将关于发展越南文化的第80号决议落到实处：从“资源”到发展动力
10/05/2026 09:00
第80号决议：70年保护与传承木偶戏艺术
03/05/2026 09:00
关于发展越南文化的第80号决议：到2030年越南文化发展的若干指标
03/05/2026 08:00
第80号决议：陈锦秀同志主持召开越南文化发展指导委员会首次会议
19/03/2026 16:23
第80号决议：将越南建设成为文化与艺术活动颇具吸引力目的地
27/03/2026 16:14
第80号决议助力国家档案事业“锦上添花”
05/03/2026 10:17
山罗省斜处乡的特殊识字课堂为少数民族同胞点燃希望
11/07/2026 08:30
溪生咖啡：红土地孕育独特的阿拉比卡独特风味
10/07/2026 08:00
黎明兴强调：人是国家发展的中心、主体、目标和动力
09/07/2026 17:46
持续强降雨引发山体滑坡，山罗省、奠边省交通严重受阻
09/07/2026 11:17
2026顺化“百花巡游” 精彩上演 展现越南传统服饰魅力
09/07/2026 08:00
林同省深山区藏着一座独一无二的石教堂
08/07/2026 08:00
顺化：推进白马国家公园生态保护与旅游协调发展
07/07/2026 08:00
黎明兴总理出席在胡志明市举行的烈士遗骸搜寻和归集工作启动仪式
06/07/2026 09:43
顺化市玄空山寺：融合日本、印度建筑风格与越南传统文化精髓
06/07/2026 08:00
越南河静州夏盐田：烈日下坚守传统制盐业的“咸味守护人”
05/07/2026 08:30
在现代生活中守护越南高棉族文化之魂
04/07/2026 08:00
望海台：尽览顺化山海壮美风光的绝佳观景地
03/07/2026 08:00
《河内首都总体规划（百年愿景）》亮相 沉浸式展览抢先看
02/07/2026 08:00
委内瑞拉地震：越南救援力量将遇难者遗体运出废墟
01/07/2026 16:16
越南向委内瑞拉移交45余吨救灾物资
01/07/2026 16:00
河静省传统“域—绕”捕鱼节热闹举行
01/07/2026 08:00
越共中央政治局举行全国会议 贯彻落实关于外资投入的决议
30/06/2026 10:16
峰牙－己榜再添自然奇观：全新洞穴惊现罕见钟乳石和洞穴珍珠
30/06/2026 08:00
老街省：令人沉醉的木江界梯田
29/06/2026 08:00
越南人民军做好赴委内瑞拉开展地震灾后救援准备
28/06/2026 15:00
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客