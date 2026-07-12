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艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
“传统音乐之旅”于2025年10月25日在河内举行，是《迷醉盲人曲》项目框架内的亮点活动，由FPT大学河内分校多媒体传播专业学生团体实施，旨在拉近盲人曲与年轻一代的距离，播撒民族文化遗产的热爱之种。图自越通社
“传统音乐之旅”于2025年10月25日在河内举行，是《迷醉盲人曲》项目框架内的亮点活动，由FPT大学河内分校多媒体传播专业学生团体实施，旨在拉近盲人曲与年轻一代的距离，播撒民族文化遗产的热爱之种。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
艺术与“喻唱、插唱”民歌实践节目“2026年蓝江源流”于2026年5月10日在河内举行，由河内文化大学新闻专业学生团体组织，营造了一个民歌旋律被精心编排、传统与现代气息和谐交融的艺术空间。图自越通社
艺术与“喻唱、插唱”民歌实践节目“2026年蓝江源流”于2026年5月10日在河内举行，由河内文化大学新闻专业学生团体组织，营造了一个民歌旋律被精心编排、传统与现代气息和谐交融的艺术空间。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
《京北站》是由越南青少年学院学生于2020年6月7日在河内举办的文化体验活动，旨在介绍北宁文化遗产。活动通过创新视角再现传统之美（如官贺民歌、东湖民间画），将遗产与年轻一代相连接。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
文化艺术节目“东湖画马戏”于2025年12月27日在中央马戏院（河内）举行，是“与遗产共醒”艺术创意项目框架内的活动。该节目由外交学院传媒与对外文化系学生团体举办，主要目标是将传统遗产与当代艺术相连接，从而以年轻一代的视角“唤醒”和刷新遗产。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
艺术活动《天地交融》以富含越南文化特色的节目为亮点，按照当代气息编排，在传统与现代之间创造和谐交融。该活动由河内戏剧电影大学学生团体于2026年6月5日举办。图自越通社
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越南年轻人接力传承文化遗产，以当代视角唤醒传统之美

自关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议颁布以来，多项重大目标和方向已在社会生活中逐步落实。在这一进程中，年轻一代在保护和弘扬民族文化遗产价值方面日益彰显其重要作用。

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