经济

胡志明市将富美3工业区打造成为首个生态工业区

得益于越南与日本两国政府间达成的战略合作协议，富美3专业工业区正逐步确立其作为生态工业区的地位，为越南政府的可持续发展目标及实现“净零排放”（Net Zero）的承诺贡献力量。

富美3工业区。图自越通社
富美3工业区。图自越通社

越通社胡志明市——得益于越南与日本两国政府间达成的战略合作协议，富美3专业工业区正逐步确立其作为生态工业区的地位，为越南政府的可持续发展目标及实现“净零排放”（Net Zero）的承诺贡献力量。

该项目于2013年动工，选址位于胡志明市东部的新福坊和新和坊的一片沼泽地。富美3专业工业区规模近1000公顷，按照现代生态工业城市的模式进行开发。

截至目前，富美3工业区共吸引来自日本、欧洲、美国等发达国家的51个项目，总投资额近60亿美元，入驻率达到80%。预计到2027年，总投资额将突破70亿美元大关。

7月3日，胡志明市出口加工区与工业区管理局评估小组确认，富美3专业工业区的申报材料已基本满足新规框架下对生态工业区的5项强制性标准，并将呈报主管层级进行审批。一旦获得通过，这里将成为胡志明市的首个生态工业区。

近期对该工业区开展实地考察中，胡志明市人民委员会主席阮文得对该单位生态共生发展以及筛选优质投资者的导向给予了高度评价。阮文得指出，这一模式符合胡志明市的工业转型战略，在全球各大集团特别注重碳减排标准的背景下，为吸引可持续投资资金奠定了坚实基础。

按照生态模式运行，不仅有助于企业提升核心竞争力，也证明了越南在推进工业发展方式上的转变，即实现经济利益与社会责任、环境保护之间的和谐共生。（完）

越通社
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