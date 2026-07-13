经济

保持高增长势头 提升经济韧性

2026年上半年越南经济录得诸多积极信号，特别是，GDP增长达8.18%，创多年来新高。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——2026年上半年越南经济录得诸多积极信号，特别是，GDP增长达8.18%，创多年来新高。然而，在全球经济仍面临诸多动荡、时隔多年后再度出现贸易逆差、本币贬值风险以及外资质量等问题带来诸多挑战的背景下，专家认为，下半年要提升增长质量、增强经济韧性并加快推进各项政策措施落地。

增长超预期 但风险仍需密切跟踪

据越南社会科学翰林院旗下越南与世界经济研究所的报告显示，2020年上半年，越南GDP增长8.18%彰显了宏观经济调控的有效性及增长动力的复苏。进出口总额持续增长，多个支柱产业恢复发展势头。然而，报告也指出，重要的不仅在于增速，更在于增长质量、抗风险能力和发展动力的可持续性。

国会财政经济委员会委员潘德孝表示，各国际组织对越南经济增长的预测差异较大，表明全球经济形势仍存在诸多不可预测因素。因此，调控需紧跟实际变化，加快推进现有决议和政策的落实，而非出台更多新措施。

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国会财政经济委员会委员潘德孝。图自越通社

VinUni政策研究中心主任阮秀英强调，即使2026年上半年越南经济两位数增长目标尚未达到，但设定高目标本身已成为推动整个系统努力奋斗的动力。他还指出两个需要关注的问题，包括电子和计算机行业的贸易收支正因依赖进口零部件而转为逆差；出口行业之间呈现明显分化，高科技行业增长强劲，而纺织服装、鞋类仅保持低速增长。当前，各主要贸易伙伴的贸易政策持续调整，未来仍存在进一步加征关税的可能。欧盟正将可持续发展相关要求，包括碳边境调节机制在内，由自愿性逐步转为强制性。这些变化将直接影响越南下半年的出口形势。对此，企业和相关管理部门需密切跟踪政策动态，提前研究并主动制定应对策略。

市场多元化 提升外资质量 保持增长势头

政策与战略研究院经济专家阮英阳提出三个解决方案，即密切跟踪主要贸易伙伴的政策变化，主动调整出口计划；投入重点项目建设以降低对部分市场的依赖；选择性引进FDI，使其与国内企业更紧密衔接。他认为，直接出口的企业数量仍然很少，需要支持国内企业更深入参与大型FDI集团的价值链。

越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所专家李大雄表示，保持相对独立的货币政策空间将有助于经济拥有更多应对国际波动的余地。当前利差较为有利，有助于外汇储备得到良好支撑。然而，如果全球利率再度回升，竞争压力和资本外流风险可能重现，需提前做好预案。

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越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所专家李大雄（右）。图自越通社

李大雄说，FDI企业与本土企业之间的深层对接仍有限。许多大型FDI企业目前缺乏足够强大的国内配套商业生态系统，而这对于决定投资能否产生可持续的附加值至关重要。他同时认为，需要进行具体评估并制定针对性解决方案，以免影响下一阶段的增长质量。（完）

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越通社
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