时政

越南愿与东盟携手支持缅甸 积极助力东盟共同体建设

7月12日，东盟与缅甸外交部长非正式会议在泰国曼谷举行。会议由2026年东盟轮值主席国菲律宾外长玛丽亚·特蕾莎·P·拉扎罗（Maria Theresa P. Lazaro）主持。越共中央政治局委员、越南外长黎怀忠率团出席。

越南外长黎怀忠出席东盟与缅甸外长非正式会议 图自越通社
越南外长黎怀忠出席东盟与缅甸外长非正式会议 图自越通社

越通社河内——7月12日，东盟与缅甸外交部长非正式会议在泰国曼谷举行。会议由2026年东盟轮值主席国菲律宾外长玛丽亚·特蕾莎·P·拉扎罗（Maria Theresa P. Lazaro）主持。越共中央政治局委员、越南外长黎怀忠率团出席。

据越通社驻曼谷记者报道，这是自2021年以来，东盟与缅甸当局之间首次举行有多位东盟外长共同参与的最高级别面对面接触，充分彰显了东盟的团结精神与中心地位，也体现了东盟积极推动与缅甸对话合作的意愿。此次会议旨在落实第48届东盟峰会达成的共识，探讨如何在坚持《五点共识》的基础上，进一步加强对缅支持，深化双方合作。

会议期间，东盟各国外长听取了缅甸外长丁貌瑞（Tin Maung Swe）关于缅国内局势的介绍，内容包括缅方为推动和平、民族和解与稳定所制定的“百日计划”及具体落实举措以及缅方与相关各方保持沟通协调的最新进展。

在坦诚和建设性的氛围中，与会外长就缅甸局势深入交换了意见，并围绕今后一段时期如何加强协调、提升对缅支持实效进行了讨论。各方一致认为，应切实有效落实《五点共识》，并强调该共识仍是东盟支持缅甸的主要指导框架。各国外长同时表示，东盟将继续与缅方保持对话，支持缅甸自主探索并主导长期解决方案，以实现该国及地区的和平、民族和解、稳定与安全，促进缅甸人民和整个区域的共同发展与繁荣。

越南外长黎怀忠在会上指出，越南始终将缅甸视为东盟大家庭不可或缺的一员，并重申《五点共识》是东盟继续支持缅甸的重要基础。他对缅方近年来在稳定政局、恢复经济、提升治理能力、加强打击毒品和网络犯罪等跨国犯罪以及强化边境管理方面所作努力表示肯定，同时希望缅方继续推进和平维护、民族和解、国家安全保障及民生改善等工作。

黎怀忠表示，在推动《五点共识》落地见效的同时，东盟应采取更加具体、务实的举措，特别是要优先保持与缅甸的直接和经常性接触，及时掌握局势变化，推动取得实质性进展。

他强调，越南愿与2026年东盟轮值主席国菲律宾及其他成员国密切配合，支持缅甸恢复经济、解决社会问题、加强打击跨国犯罪，并深化双边及次区域合作，共同为维护缅甸及地区的和平、稳定与可持续发展作出贡献，积极推动东盟共同体建设进程。

会议期间，黎怀忠还分别与缅甸外长和菲律宾外长举行双边会见，就共同关心的问题交换了意见。( 完)


越通社
#东盟 #缅甸 #越南外交部 #黎怀忠 #东盟外长会议 #《五点共识》 #东盟共同体 #菲律宾 #曼谷 #缅甸局势 #东盟轮值主席国 #越缅关系 #地区合作 #和平稳定 #越通社
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

研讨会现场。图自越通社

东盟呼吁在印度洋-太平洋地区加强基于国际法的合作

7月9日，东盟与东亚经济研究所（ERIA）下属国家管理学院与日本国际问题研究所（JIIA）在印度尼西亚首都雅加达联合举办了"东盟印太展望（AOIP）系列演讲"开幕式暨关于AOIP和自由开放的印太战略（FOIP）的专题研讨会。

比利时副首相兼外交、欧洲事务与发展合作大臣马克西姆·普雷沃发言。图自越通社

比利时呼吁加强欧盟-东盟战略合作

欧盟与东盟总人口超过10亿，需要基于共同原则和国际法加强战略伙伴关系，为在当今复杂多变的国际形势下维护稳定与安全作出贡献。

第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会会议开幕式。图自越通社

推动东盟区域职业安全与卫生合作提升到新高度

7月8日，第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会会议（CBM-27）在岘港正式开幕。会上，泰国将东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）主席职务移交给越南，文莱达鲁萨兰国担任副主席，越南在履行三年秘书处职责后，将该职责移交给文莱达鲁萨兰国。

出席论坛开幕式的代表们合影留念。图自越通社

来自11个国家的120名代表出席在岘港举行的第13届东盟职业安全健康网络论坛

7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛在岘港开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。约120名代表出席，来自东盟11国、东盟秘书处、中国、日本、国际劳工组织等。内务部副部长高辉表示，东盟拥有超3.5亿劳动者，数字化转型带来个人数据保护、AI应用伦理、平台劳动者权利保障等新挑战。越南正推进建设国家职业安全健康数据库、在线工伤报告门户。

越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动。图自越通社

越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动

7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。

更多

原薄寮省祖国阵线及各团体机关办公楼，拟移交土地开发中心，用于拍卖或招商引资开发利用。图自越通社

加快盘活闲置公共资产 避免公共资产闲置浪费

当务之急不仅是尽快处理闲置房屋和土地资产，更要建立一套清晰完善的制度机制，使地方能够主动组织实施，在确保依法合规的同时，充分发挥每一项资产的价值。这也为政府出台专项特殊机制，破解现实难题，进一步增强地方在调整后公共资产配置和使用方面的自主性奠定基础。

黎明兴总理与出席东盟—俄罗斯关系建交35周年纪念峰会的各国代表团团长就亚欧一体化进行工作座谈。图自越通社

📝时评：外交促进发展——从战略远见到执行纪律

迈入国家发展新纪元，越共中央政治局于2026年5月19日颁布了关于贯彻落实越共十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议。该决议为外交工作确立了全新的战略视野，即外交工作不再局限于捍卫独立与主权的传统任务，而是必须直接服务于构建和缔造国家的发展能力。同时，为了切实高效地履行这一任务，党要求必须严格纪律执行，对决议的贯彻落实情况开展常态化的检查与监督。

越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社

越南与印尼全面战略伙伴关系发展前景广阔

2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克合影。图自越通社

越南与法国推进国防安全领域合作

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社

越南主动参与 展现担当 彰显国际合作与人道主义精神

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

越南外交部发言人范秋姮

越南始终善意地遵守1982年《联合国海洋法公约》

“越南一贯明确的立场是，海上争端应通过和平方式解决，尊重外交和法律程序，不使用或以武力相威胁，并遵循国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。越南始终支持依据《公约》规定，通过《公约》所设机制解决有关《公约》解释和适用的争端。”

长河乡公共行政服务中心。图自越通社

偏远山区公共行政取得突破性进展

在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社

推动议会合作，深化越南与比利时友好关系

在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

做中越两党两国事业薪火相传的接棒人

越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。