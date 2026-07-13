越南愿与东盟携手支持缅甸 积极助力东盟共同体建设

越通社河内——7月12日，东盟与缅甸外交部长非正式会议在泰国曼谷举行。会议由2026年东盟轮值主席国菲律宾外长玛丽亚·特蕾莎·P·拉扎罗（Maria Theresa P. Lazaro）主持。越共中央政治局委员、越南外长黎怀忠率团出席。



据越通社驻曼谷记者报道，这是自2021年以来，东盟与缅甸当局之间首次举行有多位东盟外长共同参与的最高级别面对面接触，充分彰显了东盟的团结精神与中心地位，也体现了东盟积极推动与缅甸对话合作的意愿。此次会议旨在落实第48届东盟峰会达成的共识，探讨如何在坚持《五点共识》的基础上，进一步加强对缅支持，深化双方合作。



会议期间，东盟各国外长听取了缅甸外长丁貌瑞（Tin Maung Swe）关于缅国内局势的介绍，内容包括缅方为推动和平、民族和解与稳定所制定的“百日计划”及具体落实举措以及缅方与相关各方保持沟通协调的最新进展。



在坦诚和建设性的氛围中，与会外长就缅甸局势深入交换了意见，并围绕今后一段时期如何加强协调、提升对缅支持实效进行了讨论。各方一致认为，应切实有效落实《五点共识》，并强调该共识仍是东盟支持缅甸的主要指导框架。各国外长同时表示，东盟将继续与缅方保持对话，支持缅甸自主探索并主导长期解决方案，以实现该国及地区的和平、民族和解、稳定与安全，促进缅甸人民和整个区域的共同发展与繁荣。



越南外长黎怀忠在会上指出，越南始终将缅甸视为东盟大家庭不可或缺的一员，并重申《五点共识》是东盟继续支持缅甸的重要基础。他对缅方近年来在稳定政局、恢复经济、提升治理能力、加强打击毒品和网络犯罪等跨国犯罪以及强化边境管理方面所作努力表示肯定，同时希望缅方继续推进和平维护、民族和解、国家安全保障及民生改善等工作。



黎怀忠表示，在推动《五点共识》落地见效的同时，东盟应采取更加具体、务实的举措，特别是要优先保持与缅甸的直接和经常性接触，及时掌握局势变化，推动取得实质性进展。



他强调，越南愿与2026年东盟轮值主席国菲律宾及其他成员国密切配合，支持缅甸恢复经济、解决社会问题、加强打击跨国犯罪，并深化双边及次区域合作，共同为维护缅甸及地区的和平、稳定与可持续发展作出贡献，积极推动东盟共同体建设进程。



会议期间，黎怀忠还分别与缅甸外长和菲律宾外长举行双边会见，就共同关心的问题交换了意见。( 完)







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