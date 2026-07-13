越南外交部紧急开展富国岛快艇倾覆事故善后和领事保护工作

越通社河内——针对2026年7月11日因恶劣天气导致一艘快艇在富国岛海域发生事故一事，越南外交部正与安江省人民委员会、富国特区及有关职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，紧急采取各项领事保护措施。



事故发生后，越南外交部立即向印度驻河内大使馆和印度驻胡志明市总领事馆发出照会；越南驻印度大使馆也向印度外交部发出照会，通报有关情况。



越南外交部长黎怀忠已向印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）以及遇难者家属致慰问电表示深切哀悼，并强调越南政府已责成有关部门采取一切必要措施，为受害者提供支持和帮助。黎怀忠同时指示外交部有关单位及越南驻印度代表机构与印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆及相关部门密切配合，及时提供协助，并将继续与印方配合处理此次悲剧事故的善后工作。



由越南外交部副部长黎氏秋姮率领的工作代表团，携外交部领事局和胡志明市外务厅领导已直接赶赴事故现场，与地方职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆密切协调，为受害者提供支持；指导办理遇难游客后事相关手续，并尽快将遗体运送回国。



印度驻越南大使表示，印度高级领导人高度关注此次事故，对越南高级领导人给予的关心和重视深受感动；高度评价并衷心感谢越南有关职能部门、越南外交部以及地方政府及时、负责任地处理事故，并决定向受害者提供经济援助，为减轻遇难者家属的悲痛和损失作出积极贡献。



对于遇难游客遗体，胡志明市外事厅已协调有关职能部门将遗体移交胡志明市法医中心进行保管并实施遗体处置工作。同时，胡志明市外务厅已安排工作人员24小时值班，成立法律援助组和遇难者家属接待组两个专项工作组；并与越南公安部有关部门协调，为泰米尔纳德邦政府代表赴越协助遇难者家属处理相关事务办理入境手续。



未来几天，越南外交部将继续与安江省人民委员会、富国特区及有关部门以及越南驻印度大使馆、印度驻河内大使馆和印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，跟踪事态进展，加快开展领事事务和公民保护工作，并根据遇难者家属意愿，尽快将遇难游客遗体运送回印度。（完）



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