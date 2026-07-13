时政

越南外交部紧急开展富国岛快艇倾覆事故善后和领事保护工作

针对2026年7月11日因恶劣天气导致一艘快艇在富国岛海域发生事故一事，越南外交部正与安江省人民委员会、富国特区及有关职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，紧急采取各项领事保护措施。

大水镬医院与富国岛太阳医院医生联合对富国岛翻船事故伤者进行积极救治。图片来源：越通社
大水镬医院与富国岛太阳医院医生联合对富国岛翻船事故伤者进行积极救治。图片来源：越通社

越通社河内——针对2026年7月11日因恶劣天气导致一艘快艇在富国岛海域发生事故一事，越南外交部正与安江省人民委员会、富国特区及有关职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，紧急采取各项领事保护措施。

事故发生后，越南外交部立即向印度驻河内大使馆和印度驻胡志明市总领事馆发出照会；越南驻印度大使馆也向印度外交部发出照会，通报有关情况。

越南外交部长黎怀忠已向印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）以及遇难者家属致慰问电表示深切哀悼，并强调越南政府已责成有关部门采取一切必要措施，为受害者提供支持和帮助。黎怀忠同时指示外交部有关单位及越南驻印度代表机构与印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆及相关部门密切配合，及时提供协助，并将继续与印方配合处理此次悲剧事故的善后工作。

由越南外交部副部长黎氏秋姮率领的工作代表团，携外交部领事局和胡志明市外务厅领导已直接赶赴事故现场，与地方职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆密切协调，为受害者提供支持；指导办理遇难游客后事相关手续，并尽快将遗体运送回国。

印度驻越南大使表示，印度高级领导人高度关注此次事故，对越南高级领导人给予的关心和重视深受感动；高度评价并衷心感谢越南有关职能部门、越南外交部以及地方政府及时、负责任地处理事故，并决定向受害者提供经济援助，为减轻遇难者家属的悲痛和损失作出积极贡献。

对于遇难游客遗体，胡志明市外事厅已协调有关职能部门将遗体移交胡志明市法医中心进行保管并实施遗体处置工作。同时，胡志明市外务厅已安排工作人员24小时值班，成立法律援助组和遇难者家属接待组两个专项工作组；并与越南公安部有关部门协调，为泰米尔纳德邦政府代表赴越协助遇难者家属处理相关事务办理入境手续。

未来几天，越南外交部将继续与安江省人民委员会、富国特区及有关部门以及越南驻印度大使馆、印度驻河内大使馆和印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，跟踪事态进展，加快开展领事事务和公民保护工作，并根据遇难者家属意愿，尽快将遇难游客遗体运送回印度。（完）

越通社
#富国岛快艇倾覆事故 #越南外交部 #富国岛 #印度游客 #领事保护 #公民保护 #黎怀忠 #越印关系 #遇难者遗体运送 #安江省 #印度驻越南大使馆 #外交部善后工作 #越南旅游事故 #越通社 #越南新闻
关注 VietnamPlus

越南海洋与岛屿

相关新闻

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

据有关部门通报，7月11日中午发生在富国岛海域的重大快艇倾覆事故，截至当日15时30分，现场搜救工作已全部结束。36名涉事人员已全部被转运上岸，包括32名游客、1名导游和3名船员。海上救援力量全力开展搜救，共成功救起21人并安全送返岸上，另有15人不幸遇难。

更多

原薄寮省祖国阵线及各团体机关办公楼，拟移交土地开发中心，用于拍卖或招商引资开发利用。图自越通社

加快盘活闲置公共资产 避免公共资产闲置浪费

当务之急不仅是尽快处理闲置房屋和土地资产，更要建立一套清晰完善的制度机制，使地方能够主动组织实施，在确保依法合规的同时，充分发挥每一项资产的价值。这也为政府出台专项特殊机制，破解现实难题，进一步增强地方在调整后公共资产配置和使用方面的自主性奠定基础。

黎明兴总理与出席东盟—俄罗斯关系建交35周年纪念峰会的各国代表团团长就亚欧一体化进行工作座谈。图自越通社

📝时评：外交促进发展——从战略远见到执行纪律

迈入国家发展新纪元，越共中央政治局于2026年5月19日颁布了关于贯彻落实越共十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议。该决议为外交工作确立了全新的战略视野，即外交工作不再局限于捍卫独立与主权的传统任务，而是必须直接服务于构建和缔造国家的发展能力。同时，为了切实高效地履行这一任务，党要求必须严格纪律执行，对决议的贯彻落实情况开展常态化的检查与监督。

越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访 图自越通社

越南与印尼全面战略伙伴关系发展前景广阔

2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克合影。图自越通社

越南与法国推进国防安全领域合作

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社

越南主动参与 展现担当 彰显国际合作与人道主义精神

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

越南外交部发言人范秋姮

越南始终善意地遵守1982年《联合国海洋法公约》

“越南一贯明确的立场是，海上争端应通过和平方式解决，尊重外交和法律程序，不使用或以武力相威胁，并遵循国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。越南始终支持依据《公约》规定，通过《公约》所设机制解决有关《公约》解释和适用的争端。”

长河乡公共行政服务中心。图自越通社

偏远山区公共行政取得突破性进展

在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。

越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊。图自越通社

推动议会合作，深化越南与比利时友好关系

在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。

座谈会上，中越两国12名青年代表结合学习体会与岗位实践作了交流发言。图自越通社

做中越两党两国事业薪火相传的接棒人

越通社驻北京记者报道，7月10日，“做中越两党两国事业薪火相传的接棒人”学习习近平总书记与苏林总书记重要讲话精神座谈会在中国福建省福州大学举办。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。