☀️越通社早安咖啡（2026.7.13）







越通社河内7月13日——·7月12日，东盟与缅甸外交部长非正式会议在泰国曼谷举行。会议由2026年东盟轮值主席国菲律宾外长玛丽亚·特蕾莎·P·拉扎罗（Maria Theresa P. Lazaro）主持。越共中央政治局委员、越南外长黎怀忠率团出席。



·针对2026年7月11日因恶劣天气导致一艘快艇在富国岛海域发生事故一事，越南外交部正与安江省人民委员会、富国特区及有关职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆保持密切协调，紧急采取各项领事保护措施。



·迈入国家发展新纪元，越共中央政治局于2026年5月19日颁布了关于贯彻落实越共十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议。该决议为外交工作确立了全新的战略视野，即外交工作不再局限于捍卫独立与主权的传统任务，而是必须直接服务于构建和缔造国家的发展能力。同时，为了切实高效地履行这一任务，党要求必须严格纪律执行，对决议的贯彻落实情况开展常态化的检查与监督。



·每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。





持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发



·连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。据越南农业与环境部堤坝管理和防灾局通报，7月8日至11日，老街、莱州、奠边、山罗、宣光、太原等省接连受灾，灾害共造成1人受伤，197栋房屋倒塌或受损，90户居民因山体滑坡风险被紧急转移，另有137栋房屋受到洪水和滑坡影响。全文



·据越通社驻埃及记者报道，7月11日，越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基（Walid Al Barqi）举行工作座谈，就推动红海省与越南各地方在经济、贸易、投资及物流等领域合作的举措进行深入交换意见。



·在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。



·当前，组织结构重组和行政区划调整正在开启行政体制改革的新阶段。在精简机构工作取得积极成效的同时，另一项亟待解决的问题也随之显现：合并后数以千计不再使用的办公楼、房屋及土地资产，需要尽快重新配置和利用。若处理不及时，这些资产不仅会逐渐老化、损坏，还将持续产生管理和维护成本，造成公共资源浪费。相反，若能够得到合理利用，这些资产将成为补充教育、医疗、文化等基础设施的重要资源，并为地方发展提供更多空间。



·据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体器官来自一名脑死亡器官捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。



·近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。



·近日，胡志明市出口加工区和工业园区管理委员会（Hepza）向新加坡伊藤集团（Ito Group）旗下的越南自动化技术公司颁发投资许可证，该项目位于灵忠1号出口加工区，投资额约800万美元。新工厂预计于2026年8月动工，2027年1月竣工投运，占地面积约1.2万平方米。



·在河内，多处历史文化遗迹通过艺术创新活动焕发价值。其中，升龙皇城是经常举办历史重现节目、展览和文化体验活动的场所。火炉监狱遗迹的夜间旅游线路也展示了运用讲故事艺术结合声光效果的成效。



·2026年7月12日，岘港市文化、体育与旅游局通报称，以“岘港——连接新视野”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）于5月30日至7月11日举行期间，当地旅游市场持续升温，共接待游客超过272万人次。(完)