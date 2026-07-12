越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

越通社河内——连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。



据越南农业与环境部堤坝管理和防灾局通报，7月8日至11日，老街、莱州、奠边、山罗、宣光、太原等省接连受灾，灾害共造成1人受伤，197栋房屋倒塌或受损，90户居民因山体滑坡风险被紧急转移，另有137栋房屋受到洪水和滑坡影响。



农业损失尤为严重，受灾水稻及农作物面积超过935公顷，376头牲畜和家禽死亡或被洪水冲走，13.8公顷水产养殖面积遭破坏。灌溉渠道、桥梁、涵洞、学校及文化设施等基础设施也遭受不同程度损坏。





交通方面，多条国道和省道共111处路段发生塌方或积水，一度造成交通中断。经抢修，各主要交通线路目前已基本恢复通行。此外，山罗省一处35千伏输电线路电杆倒塌，一度导致4100余户家庭停电，经电力部门紧急抢修已全部恢复供电。初步统计，该省灾害损失约310亿越盾（约合120万美元）。



越南国家水文气象预报中心预计，7月13日至21日，全国多地仍将有阵雨和雷阵雨，北部及北中部地区局地可能出现大到暴雨。由于连续多日降雨，北部山区土壤含水量已接近饱和，未来发生山洪和山体滑坡的风险仍然较高。



面对严峻天气形势，越南国家民防指导委员会要求各地密切关注天气预报和灾害预警信息，及时组织危险区域群众转移避险，加强受灾路段交通管控，提前做好抢险救援力量和物资准备，最大限度降低灾害损失。



针对2026年雨季和台风季防灾减灾工作，越南政府副总理胡国勇要求各地方和部门把保障人民生命财产安全放在首位，同步落实各项防灾措施，进一步提升灾害监测预警能力，完善各类自然灾害应急预案，增强应急救援保障能力，切实提升防灾减灾综合水平。（完）



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