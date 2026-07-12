☕️越通社新闻下午茶（2026.7.12）

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委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托为越南代表团送行。图自越南驻委内瑞拉大使馆/越通社





越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴就2026年7月11日越南安江省一艘旅游船因恶劣天气发生倾覆造成多名印度游客伤亡，分别向印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪致唁电。全文



·在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。全文

越南外交部发言人范秋姮



·“越南一贯明确的立场是，海上争端应通过和平方式解决，尊重外交和法律程序，不使用或以武力相威胁，并遵循国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》。越南始终支持依据《公约》规定，通过《公约》所设机制解决有关《公约》解释和适用的争端。” 全文



·整整50年前的1976年7月12日，越南与菲律宾正式建立外交关系。至今，越菲关系强劲发展，在诸多领域日益走深走实。全文



·在对比利时王国进行工作访问期间，越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进上将率领的国防安全与对外委员会工作代表团礼节性拜会了比利时参议院第一副议长安德里斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）。



·2025年3月，越南与印度尼西亚将双边关系提升为全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新篇章。值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月13日至14日对印度尼西亚进行正式访问并共同主持越南—印度尼西亚双边合作委员会第六次会议之际，越南驻印度尼西亚大使谢文聪就新阶段双边合作前景与方向接受了越通社驻雅加达记者的专访。全文



·2026年7月11日下午，越南安江省富国岛海域发生一起旅游快艇倾覆事故。事故发生后，富国特区立即启动应急机制，全力开展搜救、医疗救治和善后处置工作，为受伤印度籍游客提供及时救治，并积极协助遇难者家属办理相关事宜。全文





·7月12日，安江省公安厅调查警察机关决定对富国岛游艇沉没事故正式立案侦查，并依法暂扣涉事船长阮鸿海（Nguyễn Hồng Hải，1969年出生，户籍地安江省山坚乡顺进村，现暂住富国特区安泰坊第六街区），以调查其相关违法行为。该事故共造成15名游客遇难。全文





富国岛医院医护人员正在对事故伤员进行救治和治疗。图自越通社





·针对安江省富国特区发生的严重游艇倾覆事故，胡志明市大水镬医院（Chợ Rẫy Hospital）7月12日上午紧急派出医疗专家团队，携带ECMO体外膜肺氧合设备及重症监护医疗器械赶赴富国岛，全力救治事故伤员。全文



·安江省富国特区发生特别重大水上交通事故后，越南建设部7月11日晚发布第26/CĐ-BXD号紧急通知，要求有关单位迅速加强内河与海上交通安全保障，重点强化李山岛、昆岛、富国岛、吉婆岛和下龙湾等旅游航线的安全管理。根据建设部副部长阮春创受部长委托签署的紧急通知，各职能部门须与边防部队、海警、公安机关及地方政府密切配合，尽快查明事故原因，妥善做好善后处置，排查整改国家管理中存在的问题，并组织慰问和救助事故受害者。



·在两级地方政府模式投入运行一年后，高平省公共行政体系已有效拉近政府与民众之间的距离，更好地服务人民，并推动偏远山区和边境地区的经济社会发展。



·多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。



·越南国会国防安全与对外委员会主任黎晋进与法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）一致同意继续加强两国国会及两个委员会之间的合作，增进代表团互访，交流立法与监督经验，并拓展诸多战略领域的合作，为深化越法全面战略伙伴关系做出贡献。



·越通社驻中国记者报道，中国云南省昆明市至越南芽庄客运航线正式复航，为两地之间的人员出行、旅游和交流提供便利。



·越南海警第三区司令部7月12日通报，7月11日下午，正在执行海上巡逻任务的KN 462号公务船及时赶赴现场，成功救助一艘在距离长沙特区安邦岛约33海里海域因主机故障失去动力的渔船，船上9名渔民全部安全获救。





附图 图自越通社



·广治省正与越南铁路总公司加快完善“顺化—风芽”旅游列车产品发展方案，力争自2026年9月1日起正式投入运营。该线路将串联越南中部多处世界文化遗产、历史遗迹和自然名胜，打造具有区域特色的铁路旅游新产品，进一步加强区域旅游联动，提升中部旅游竞争力。全文



·嘉莱省文化体育与旅游厅日前在归仁南坊正式公布并颁发该省旅游景点认定决定，庆祝越南旅游业成立65周年。此次新获认定的两个旅游景点昆卡京国家公园和归仁尤拉吉茶屋（Yuragi Chaya），使全省获认定旅游景点总数增至4个，丰富了2026年嘉莱国家旅游年的旅游目的地。



·坐落在平顺省都荣坊的波克朗加莱塔国家级特别遗迹区，是蕴含占族文化和历史价值的独特建筑遗产之一。目前，波克朗加莱塔已成为平顺省极具吸引力的旅游目的地。



葡萄牙队的烟花秀。图自越通社





·题为““岘港——连接地平线””的2026年岘港国际烟花节（DIFF）总决赛于7月11日晚在岘港市举行。凭借赢得观众与评委的高度评价，葡萄牙队斩获冠军，获得2万美元奖金；中国队获得亚军，获得1万美元奖金。此外，组委会还向意大利队颁发“创意奖”、向日本队颁发“潜力奖”，并向越南岘港队颁发“最受观众喜爱奖”。（完）全文



