时政

加快盘活闲置公共资产 避免公共资产闲置浪费

当务之急不仅是尽快处理闲置房屋和土地资产，更要建立一套清晰完善的制度机制，使地方能够主动组织实施，在确保依法合规的同时，充分发挥每一项资产的价值。这也为政府出台专项特殊机制，破解现实难题，进一步增强地方在调整后公共资产配置和使用方面的自主性奠定基础。

原薄寮省祖国阵线及各团体机关办公楼，拟移交土地开发中心，用于拍卖或招商引资开发利用。图自越通社
原薄寮省祖国阵线及各团体机关办公楼，拟移交土地开发中心，用于拍卖或招商引资开发利用。图自越通社

越通社河内——当前，组织结构重组和行政区划调整正在开启行政体制改革的新阶段。在精简机构工作取得积极成效的同时，另一项亟待解决的问题也随之显现：合并后数以千计不再使用的办公楼、房屋及土地资产，需要尽快重新配置和利用。若处理不及时，这些资产不仅会逐渐老化、损坏，还将持续产生管理和维护成本，造成公共资源闲置浪费。相反，若能够得到合理利用，这些资产将成为补充教育、医疗、文化等基础设施的重要资源，并为地方发展提供更多空间。

据越南财政部统计，目前全国共有超过1.1万处房屋、土地资产被收回或移交地方管理，但仍需进一步处置后方可重新投入使用。这是一笔规模庞大的公共资产，涵盖行政机关办公场所、事业单位，以及位于城市中心或居民区等区位优势明显的土地资源。

值得关注的是，在不少地方仍然缺乏学校、卫生院、社区活动中心、停车场或基础设施建设用地的同时，一些调整后的办公场所却长期闲置，甚至关闭数月乃至数年。随着时间推移，建筑物不断老化，财政仍需承担安保和维护费用，而地方则失去了利用现有资源解决民生急需问题的机会。

从经济角度来看，这不仅仅是公共资产管理问题，更是资源优化配置的问题。经济专家丁仲盛认为，公共资产的价值不仅体现在出售或出租所获得的收益，更重要的是，如果能够在适当时间、按照适当用途加以利用，其所创造的经济和社会效益将更加可观。

一座旧办公楼改建为学校，可帮助地方大幅减少新建学校投资成本，并迅速增加教学用房；一栋建筑改造成卫生院，则能够提升基层医疗服务能力，而无需等待多年才能实施新项目。即使是具备商业开发优势的土地，只要符合规划要求合理利用，也能够增加财政收入、吸引投资并促进服务业发展。

因此，调整后的公共资产已不仅仅是完成行政职能的建筑物，而是需要重新配置的重要发展资源。每一处房屋和土地的价值，并不取决于其现有状态，而在于其继续为社会创造公共价值的能力。

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原胡志明市新富郡人民委员会办公楼现已改造为话玉侯高中学校，有助于缓解当地教室紧张的问题。图自越通社

因此，当务之急不仅是尽快处理闲置房屋和土地资产，更要建立一套清晰完善的制度机制，使地方能够主动组织实施，在确保依法合规的同时，充分发挥每一项资产的价值。这也为政府出台专项特殊机制，破解现实难题，进一步增强地方在调整后公共资产配置和使用方面的自主性奠定基础。

在此背景下，政府颁布了关于组织结构重组和行政区划调整后闲置房屋、土地资产处置特殊机制和政策的第31/2026/NQ-CP号决议，被视为公共资产管理理念的一次重要转变。过去，工作重点在于加强监管，防止国有资产流失，如今，则要求在依法规范管理的基础上，加快推动公共资产重新投入使用，更好地服务经济社会发展。

这项决议的亮点不仅在于增设了多项特殊机制，更重要的是进一步加大向地方放权分级力度，赋予地方政府在决定每一处房屋、土地资产利用方案方面更大的自主权。这一变化具有重要的现实意义，因为地方政府最了解本当地学校、医疗机构、文化和交通基础设施以及发展用地等实际需求。当更多决策权下放至基层后，资产处置流程将进一步缩短，中间环节也将相应减少。

越南财政部副部长谢英俊表示，处理闲置房屋和土地资产，不仅是厉行节约反对浪费的重要举措，更重要的是推动公共资源服务经济社会发展。每一处房屋和土地资产能够在适当时机得到合理配置和利用，都将有助于减轻公共投资压力，节约财政预算，并进一步提升公共服务质量，惠及广大民众。

从多个地方的实践来看，只要选择科学合理的利用方式，公共资产的价值就能够充分释放出来。在兴安省文江乡，原乡人民议会办公楼及近5000平方米的院区，正被改建为乡卫生院。

在富寿省，许多调整后的办公场所已被改建为学校、教育机构或社区公共服务设施。

宁平省则采取了更加灵活的处理方式。截至2026年6月24日，全省共有839处闲置房屋和土地资产，其中367处已完成处置。对于仍适合公共用途的资产，继续调拨用于机关、学校、医疗机构和文化设施；对具备开发优势的地块，则研究通过公开拍卖或出租等方式盘活资产，增加财政收入；另有部分地块被规划建设为公园、停车场或社区公共活动空间等。

经济专家认为，各地虽然采取了不同的做法，但都围绕着同一个目标，充分体现了将公共资产处置与地方发展需求紧密结合所取得的积极成效。一座办公楼改建为学校，可为数百名学生新增教学空间；一处设施改造为卫生院，有助于提升基层医疗卫生服务水平；一块土地规划建设为公园或停车场，则能够改善城市环境，提升居民生活品质。因此，这些公共资产所创造的价值，不仅体现在经济价值上，更体现在为社区带来的长远利益。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

从决议到实践

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