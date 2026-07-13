艺术让越南文化遗产焕发新活力

越通社河内——近期，多个遗产空间被选为举办各类丰富艺术活动的场所，如展览、音乐表演或实景舞台剧。这种结合方式传播了遗产的价值，引发公众关注。



在河内，多个历史文化遗产通过丰富多样的艺术创新活动。例如，升龙皇城是经常举办历史再现节目、展览和文化体验活动的场所。火炉监狱遗迹的夜游活动充分展现了叙事艺术与声光技术融合的效果。



从专题陈列展览起步，文庙—国子监逐步拓展至举办传统音乐表演、当代艺术展演、美术展览、书法表演、时装展示等领域。



据文庙—国子监科学教育活动中心主任黎春侨士介绍，其目标是使文庙—国子监超越旅游景点的角色，成为一个充满活力的文化空间，实现传统与现代对话。艺术与遗产相结合的趋势也正在多地推行，采用符合不同文化历史遗迹特点的模式。



宁平省长安庙会河上独具特色的迎龙舟仪式。图自越通社

在宁平省，长安—宁平Forestival音乐与创意节是突出的亮点之一。该节日在长安名胜群核心区举办，将音乐、当代艺术与自然景观及本土文化价值相结合。以遗产为中心的理念也由广宁省通过在玉龙洞举办的实景艺术节目《寻玉印记》加以应用。该节目除了利用约1.5亿年前形成的地质奇观之美作为背景外，还挖掘当地的传说、信仰和文化价值来构建艺术故事。



节目推出后，玉洞越来越为众多游客所知，并成为举办文化、艺术活动的热门地点。今年6月底，亚洲建筑奖颁奖典礼就在这里举行。这种结合也带来了公众认知方式的变化。



河内市纸桥坊居民阮氏算女士分享道：“很多时候我来到一处遗迹，是因为那里有展览或吸引人的艺术节目。但之后，我又想了解为什么节目要在这个空间举办，它有什么价值。这样一来，探索文化遗产就变得更加自然和有趣得多。”



专家指出，创作过程需谨慎进行，以免扭曲价值、过度商业化或破坏遗产的神圣性和真实性。管理者、专家、艺术家与社区之间的协调配合是实现保护与发展和谐统一的重要因素。（完）