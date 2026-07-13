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2026年岘港国际烟花节接待游客超272万人次

岘港市文化、体育与旅游局7月12日发布的数据显示，以“岘港——连接新视野”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）于5月30日至7月11日举行期间，当地旅游市场持续升温，共接待游客逾272万人次。

2026年7月11日晚，葡萄牙烟花队在岘港国际烟花节（DIFF 2026）决赛夜进行表演。葡萄牙队最终夺得2026年赛季冠军。图片来源：陈黎林 — 越通社
2026年7月11日晚，葡萄牙烟花队在岘港国际烟花节（DIFF 2026）决赛夜进行表演。葡萄牙队最终夺得2026年赛季冠军。图片来源：陈黎林 — 越通社


越通社河内——岘港市文化、体育与旅游局7月12日发布的数据显示，以“岘港——连接新视野”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）于5月30日至7月11日举行期间，当地旅游市场持续升温，共接待游客逾272万人次。

统计显示，烟花节期间，全市住宿设施累计接待游客超过272万人次，同比增长近45%。其中，6个比赛夜共接待游客68.85万人次。决赛当晚（7月11日），岘港市中心区域（涵盖海州、和强、安海、山茶、五行山等地区）酒店入住率高达95%至98%，创下自2023年烟花节举办以来连续四年的同期最高水平。

航空运输方面，据岘港国际机场、朱莱机场、岘港国际航站楼投资运营股份公司及多家航空公司数据，6个比赛夜期间（含正式比赛日及前一日，分别为5月29日至30日、6月5日至6日、6月12日至13日、6月19日至20日、6月26日至27日、7月10日至11日），飞抵岘港的国内外航班总数超过1900架次，同比增长7%，净增约130架次；日均航班量达163架次，较2025年同期增加11架次。

决赛当晚，全市住宿接待游客约13.1万人次，同比增长16%。其中国际游客5.24万人次，增幅达27%；国内游客7.86万人次，增长近10%。全市住宿设施平均入住率约为85%，较上年同期提高6.3个百分点。

此外，7月10日至11日两天内，飞抵岘港的国内外航班共计365架次，同比增长8%，增加30架次；日均航班量为183架次，较2025年同期增加16架次。（完）


越通社
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