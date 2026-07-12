波克朗加莱塔：平顺省占族文化瑰宝与国家级特别遗迹

越通社河内——坐落在平顺省都荣坊的波克朗加莱塔国家级特别遗迹区，是蕴含占族文化和历史价值的独特建筑遗产之一。目前，波克朗加莱塔已成为平顺省极具吸引力的旅游目的地。
波克朗加莱（Po Klong Garai）塔坐落在平顺省都荣坊的Trầu山丘上。2016年，波克朗加莱塔建筑艺术遗迹区被越南政府总理批准列入国家级特别遗迹名录。
波克朗加莱塔群是越南现存保存最完整、建筑和雕刻艺术最具特色的占婆塔群之一。该塔始建于13世纪末至14世纪初，用于祭祀波克朗加莱国王。占族人民世代铭记他在兴修水利工程方面作出的卓越贡献。
波克朗加莱塔遗迹区管理委员会讲解员徐氏秋爽介绍，波克朗加莱塔建筑群由主塔（KaLan）、塔门（Gopura）和火塔组成。目前，遗址内仍保存着一尊王后库特（Kut）雕像，遗址群南侧城墙外保存有一根林伽石柱；塔门内现存两块碑刻，其中一块为三面刻字碑，另一块已无文字；此外还有一尊南迪（Nandin）神牛雕像和一尊林伽—瑜尼（Lingam–Yoni）雕像。在占族传统信仰中，林伽和瑜尼分别象征男性与女性，寓意生命与繁衍。
波克朗加莱塔是越南现存占婆塔建筑中最雄伟、最精美的代表作之一。尽管历经数百年风雨洗礼，建筑群依然较为完整地保留了原有风貌。游客来到这里，不仅可以欣赏独特的占婆建筑艺术，还能深入了解占族文化的历史底蕴。
每年，波克朗加莱塔都会举行宗教祭祀、民间信仰活动、占族传统节庆以及文化艺术表演。其中，最具代表性、最受当地民众和游客欢迎的是卡特节（Kate Festival）。如今，波克朗加莱塔不仅是占婆文化的重要精神象征，也是平顺省最具吸引力的文化旅游目的地之一。
1979年，波克朗加莱塔被列为国家级历史文化遗迹；2016年，被越南政府总理列入国家级特别遗迹名录。凭借古朴神秘的魅力，波克朗加莱塔已成为游客了解占族历史文化的重要窗口，也是人们远离都市喧嚣、感受宁静与文化魅力的理想旅游目的地。（完）
美山圣地数字化：让原始价值在数字时代中重现生机
美山占婆塔群遗址隶属于岘港市秋盆乡，是由众多占婆寺庙建筑组成的群落，坐落在一个直径约2公里的山谷之中。此处曾是昔日占婆王朝举行祭祀仪式以及安葬国王与皇亲国戚的陵墓区。1999年12月，美山占婆塔群遗址被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。
神秘的美山圣地
据《越南画报》，在越南中部广南省潍山县的群山密林之间，隐藏着一处极具神秘色彩与独特魅力的古老建筑群——美山圣地，这处世界遗产与柬埔寨的吴哥窟、印度尼西亚的婆罗浮屠、缅甸的蒲甘、老挝的瓦普寺、泰国的帕塔帕侬寺等东南亚其他著名庙塔群齐名，也是越南最大的古代占婆文化、宗教、信仰和建筑中心。