越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术



越通社胡志明市——据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。



胡志明市医药大学医院副院长阮黄定教授表示，7月10日，该院收到河内越德友谊医院有一例器官捐献者的信息。捐献者为41岁男性，不幸遭遇严重工伤事故，被转至越德友谊医院时处于重度脑损伤状态。经积极救治后，患者按照相关规定和专业流程被诊断为脑死亡。在悲痛时刻，家属作出了富有人文意义的决定，同意捐献人体组织和器官，为等待移植的患者带来新的生机。



在对照等待名单并评估专业指标后，国家器官移植协调中心确定胡志明市医药大学医院的一名患者符合接收捐献心脏的条件。心脏受者患非缺血性扩张型心肌病，心力衰竭进行性加重。自2025年底以来，该患者因呼吸困难、双下肢水肿和失代偿性心力衰竭多次住院，左心室射血分数一度仅剩11%。尽管已接受内科治疗并植入心脏除颤器，心力衰竭状况仍持续进展。



收到信息后，胡志明市医药大学医院迅速启动器官移植流程。在运送捐献器官的同时，胡志明市医药大学医院团队迅速准备受者、手术室、体外循环系统以及全部医疗设备及医护力量，确保捐献心脏运抵医院后立即进行移植。



由于河内至胡志明市距离遥远，心脏冷缺血时间延长，使留给术中血管吻合的时间极其有限。阮黄定教授说，“每一个操作都必须经过严密计算，以最大限度节省时间，同时确保技术的精准度和安全性。同步的准备工作、此前各例移植积累的经验以及团队的默契配合，帮助我们迅速完成了本次手术。心脏复跳60分钟后，超声结果显示心脏收缩有力，初期心功能良好。”



术后，患者继续接受密切监护、护理和积极治疗。医生希望患者术后恢复顺利，帮助患者早日康复，开启新的人生旅程。



阮黄定教授表示，本次心脏移植手术的成功再次体现了国家器官移植协调中心、越德友谊医院和胡志明市医药大学医院在器官协调、接收和移植工作中的高度协同。（完）



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