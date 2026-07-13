越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

越通社河内——在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。
DNA鉴定中心鉴定员陈孟河表示，近20年来投身这项工作，他与同事们最大的动力是每一次鉴定结果所蕴含的人道意义。
“对我们而言，每一次鉴定成功，不仅是一项科研成果，更是对为国捐躯英烈的崇高致敬。每一份遗骸样本背后，都承载着一个家庭数十年来对亲人安息之地的殷切期盼。正是这份深沉的人文情怀，激励着我们的科研团队坚持不懈、潜心钻研，不断攻克技术难关，持续提升鉴定水平。”越南科学院暨科技翰林院生物学研究所DNA鉴定中心主任陈忠成博士如是说。
DNA鉴定中心主任陈忠诚表示，每一次成功的鉴定不仅是科学成就，更是对为国捐躯者的感恩。然而，每一次鉴定成功的背后，都潜藏着重重技术难关。他指出，烈士遗骸往往已入土数十载，甚至更久，其DNA在漫长岁月中经受土壤、温湿度及微生物等多重因素的持续侵蚀，质量严重退化，成为鉴定工作最大的难关。不少样本仅残存极为短小的DNA片段，或混杂有大量干扰分析进程的抑制物。
与此同时，样本品质还在很大程度上取决于现场采集环节是否规范。若取样部位失当，或保存、运输流程未能严格遵循标准，DNA便可能进一步劣化，最终拉低鉴定分析的可行性与成功率。
陈忠诚表示，由于每具遗骸的保存质量不同，鉴定工作仍面临诸多困难，需要特殊的处理流程、现代化的实验室系统和严格的质量控制。此外，采集亲属DNA样本也面临挑战，因为许多烈士牺牲已久，直系亲属所剩无几。为提高成功率，中心结合多种鉴定方法，特别是针对疑难样本应用NGS-SNP技术，同时继续优化DNA提取流程，扩大亲属样本采集范围并更新DNA数据库。
生物学研究所所长费决进博士表示，2025年在高平省茶岭烈士陵园，在58具具备发掘条件的遗骸中，科学家从54个样本中获取了SNP数据，成功率达93%。随后与14个家庭的亲属样本进行比对，在首批试点中即为两个家庭确认了烈士身份。这一结果成为建议将NGS-SNP技术正式推广应用的依据。5月21日，在安江省榕莲烈士陵园也启动了身份不明烈士遗骸的取样工作，该陵园尚有964座信息不明的坟墓。
在完善技术的同时，生物学研究所大力推进DNA数据库建设。据费决进介绍，2019-2021年期间，超过4000份已鉴定的遗骸样本因缺乏亲属DNA数据进行比对，大部分仍需存放。借助NGS-SNP技术，比对范围可扩展至远亲世代，从而提高烈士身份确认的可能性。研究所愿与公安部、国防部及各地方配合，标准化SNP数据，以建立基因库，服务长期查询和比对。（完）
安江省K92队和K93队圆满完成在柬烈士遗骸搜寻归宿任务
7月6日上午，安江省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（515指导委员会）举行仪式，欢迎K92队和K93队完成在柬埔寨执行第二十五阶段（2025—2026年旱季）搜寻归集在历次战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸任务后返回祖国。