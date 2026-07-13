越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

越通社河内——在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。



DNA鉴定中心鉴定员陈孟河表示，近20年来投身这项工作，他与同事们最大的动力是每一次鉴定结果所蕴含的人道意义。



“对我们而言，每一次鉴定成功，不仅是一项科研成果，更是对为国捐躯英烈的崇高致敬。每一份遗骸样本背后，都承载着一个家庭数十年来对亲人安息之地的殷切期盼。正是这份深沉的人文情怀，激励着我们的科研团队坚持不懈、潜心钻研，不断攻克技术难关，持续提升鉴定水平。”越南科学院暨科技翰林院生物学研究所DNA鉴定中心主任陈忠成博士如是说。



DNA鉴定中心主任陈忠诚表示，每一次成功的鉴定不仅是科学成就，更是对为国捐躯者的感恩。然而，每一次鉴定成功的背后，都潜藏着重重技术难关。他指出，烈士遗骸往往已入土数十载，甚至更久，其DNA在漫长岁月中经受土壤、温湿度及微生物等多重因素的持续侵蚀，质量严重退化，成为鉴定工作最大的难关。不少样本仅残存极为短小的DNA片段，或混杂有大量干扰分析进程的抑制物。



与此同时，样本品质还在很大程度上取决于现场采集环节是否规范。若取样部位失当，或保存、运输流程未能严格遵循标准，DNA便可能进一步劣化，最终拉低鉴定分析的可行性与成功率。



在河内市讲武坊整合烈士亲属DNA生物识别信息。图自越通社

陈忠诚表示，由于每具遗骸的保存质量不同，鉴定工作仍面临诸多困难，需要特殊的处理流程、现代化的实验室系统和严格的质量控制。此外，采集亲属DNA样本也面临挑战，因为许多烈士牺牲已久，直系亲属所剩无几。为提高成功率，中心结合多种鉴定方法，特别是针对疑难样本应用NGS-SNP技术，同时继续优化DNA提取流程，扩大亲属样本采集范围并更新DNA数据库。



生物学研究所所长费决进博士表示，2025年在高平省茶岭烈士陵园，在58具具备发掘条件的遗骸中，科学家从54个样本中获取了SNP数据，成功率达93%。随后与14个家庭的亲属样本进行比对，在首批试点中即为两个家庭确认了烈士身份。这一结果成为建议将NGS-SNP技术正式推广应用的依据。5月21日，在安江省榕莲烈士陵园也启动了身份不明烈士遗骸的取样工作，该陵园尚有964座信息不明的坟墓。



在完善技术的同时，生物学研究所大力推进DNA数据库建设。据费决进介绍，2019-2021年期间，超过4000份已鉴定的遗骸样本因缺乏亲属DNA数据进行比对，大部分仍需存放。借助NGS-SNP技术，比对范围可扩展至远亲世代，从而提高烈士身份确认的可能性。研究所愿与公安部、国防部及各地方配合，标准化SNP数据，以建立基因库，服务长期查询和比对。（完）

