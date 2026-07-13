经济

商贸发展跑出加速度 助力实现两位数增长目标

商贸服务业继续被确定为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的最重要动力之一。随着年末消费旺季的到来，在消费需求持续回暖的背景下，零售企业、管理机关和行业协会均期待，通过实施刺激消费、拓展消费空间、完善商业生态体系等举措，最大程度释放全市经济发展潜力。

目前多个现代零售体系的购物氛围显示，消费市场正逐步恢复活力。图自越通社
目前多个现代零售体系的购物氛围显示，消费市场正逐步恢复活力。图自越通社

越通社胡志明市——商贸服务业继续被确定为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的最重要动力之一。随着年末消费旺季的到来，在消费需求持续回暖的背景下，零售企业、管理机关和行业协会均期待，通过实施刺激消费、拓展消费空间、完善商业生态体系等举措，最大程度释放全市经济发展潜力。

抢抓年末消费旺季

目前多个现代零售体系的购物氛围显示，消费市场正逐步恢复活力。WinMart/WinMart+零售系统的增长尤为显著。2026年上半年，其营业收入达近23万亿越盾，同比增长28%；日均购物人次约160万，同比增长24%。同时，该连锁保持平均每天新开3家门店的速度，全国门店总数已超过5100家。

WinMart连锁区域总监谭德英表示，“这一成绩得益于消费者加速向现代零售渠道转移，同时企业持续加大对技术、数据、供应链以及适应各地市场需求的门店模式的投入。”

在越南MM Mega Market体系，目前市场购买力同比增长约10%至15%。消费者虽然仍保持谨慎消费，但消费信心已明显改善。越来越多家庭选择整箱、整组购买商品以降低成本，同时更加青睐来源可追溯的安全食品以及品质可靠、价格合理的自有品牌商品。

除了加大科技投入和拓展销售网络外，不少零售企业正转向打造消费生态体系，以提升消费者体验并延长客户停留时间。Saigon Co.op副总经理阮玉胜表示，在增长目标不仅着眼于销售额，更注重可持续发展的背景下，现代零售业需要为消费者创造更多价值，而不仅仅依靠价格竞争。

为此，Saigon Co.op正逐步完善集购物、休闲和服务于一体的消费生态体系，包括建设Sense City购物中心、酒店与购物综合体，拓展办公与商业服务综合项目，并加强与国内合作伙伴的协作。

年末数月历来是零售业的关键时期，随着开学季、中秋节、圣诞节和春节等消费旺季接踵而至，市场购物需求大幅增长。为抢抓这一消费高峰，各大企业已提前推出一系列大规模促消费活动。

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资料图。图自越通社

增长新动能

尽管消费需求正在逐步回暖，但不少企业认为，下半年市场仍将受到居民收入、通胀压力、原材料价格波动以及全球经济不确定性等因素的影响。

胡志明市工贸局商业管理处副处长阮明雄表示，要让商贸业为全市实现两位数增长目标作出更大贡献，就必须在扩大消费规模的同时拓展消费空间，而不能仅依赖各类降价促销活动。

针对国内市场，胡志明市工贸局正持续推进商品质量监管合作计划，推广“绿色责任标识”等模式，以增强消费者对安全、来源可追溯产品的信任。当消费者对商品质量更加放心时，消费意愿和层级也将不断提升。

从市场发展角度来看，胡志明市工贸局明确，消费动力不仅来自全市逾千万居民，还应充分挖掘国内外游客的消费潜力。

因此，工贸部门将与旅游、文化等部门加强协作，打造更多购物目的地，发展夜间经济，建设地方特色商品购物中心、旅游纪念品展示销售空间以及集购物、服务和体验于一体的商业综合体。这一举措被视为既能提升游客消费水平，又能延长游客停留时间，并且提升商业收入水平的方向。

经济学家黄福义认为，要实现地区生产总值两位数增长目标，短期内，胡志明市须继续实施刺激消费政策，推出促销活动，加强通胀调控，并稳定居民收入，以保持市场购买力。但从长期来看，更为关键的是通过支持投入新兴服务业等领域打造新的“增长空间”，为推动整个经济体可持续发展注入动力等。（完）

西贡港（VIMC）货物装卸作业繁忙有序。图自越通社

为两位数增长目标注入新动能

要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。只有切实减少企业行政审批时间，保障土地和融资获取更加公平透明，营造更为稳定、可预期的营商环境，各项改革举措才能真正转化为投资项目、产品产出、就业岗位和生产率提升。

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