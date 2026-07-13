经济

胡志明市外资吸引思维转型 上半年到位资金超68亿美元

越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议标志着外资吸引和利用思维的转变。据此，胡志明市从吸引项目目标转向构建投资生态系统，优先推动创新、技术转让和提升竞争力。

工人在胡志明市新平工业园区的AMPFIELD（越南）有限责任公司生产运动服装。图自越通社
工人在胡志明市新平工业园区的AMPFIELD（越南）有限责任公司生产运动服装。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议标志着外资吸引和利用思维的转变。据此，胡志明市从吸引项目目标转向构建投资生态系统，优先推动创新、技术转让和提升竞争力。

加快项目审批

近日，胡志明市出口加工区和工业园区管理委员会（Hepza）向新加坡伊藤集团（Ito）旗下的越南自动化技术公司颁发投资许可证，该项目位于灵忠1号出口加工区，投资额约800万美元。新工厂预计于2026年8月动工，2027年1月竣工投运，占地面积约1.2万平方米，专门从事自动化机器、机器人、检测设备、传感器及生产数据管理的设计和制造。

Ito越南有限公司执行总监阮辉黄表示，Ito在越南的工厂是该集团的全球“据点”，这里是唯一的制造工厂，体现了Ito集团选择在越南投资生产的地位和重要性。

他还评价道：“胡志明市的投资环境正在得到非常积极的改善，尤其是对于在技术、自动化和高附加值工业制造领域有长期投资导向的外资企业。从Ito越南3月初开始提交材料到6月26日获得许可，处理过程非常积极。”

吸引高质量资本流入

截至目前，胡志明市共有来自152个国家和地区的20259个外资项目，注册资本总额近1420亿美元。2026年上半年，该市吸引外资超过68亿美元，完成年度计划的62%。

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胡志明市新顺出口加工区一角。图自越通社

据Hepza管委会副主任陈越河介绍，外资企业约占全市社会总投资资本的20%，出口额占比超过50%。因此，该市正优先吸引高科技、数字技术项目，并按绿色、生态模式发展工业园区。

长海集团代表认为，国内企业需要提升能力，更深度参与外资企业的供应链，从而降低物流成本并加强与国际伙伴的对接。

陈越河表示，部分工业园区的工业用地和基础设施仍存在短板，需要尽早克服。该市将优先吸引电子、半导体、人工智能、大数据、生物技术、新材料和可再生能源等领域的项目；同时加快老旧工业园区的转型，加强外资企业与国内企业的对接。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，作为全国经济、金融、科技和创新中心，该市将率先落实第10-NQ/TW号决议，通过位于胡志明市的越南国际金融中心构建新一代外资吸引模式，助力接收技术、治理能力并与全球价值链接轨。（完）

越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席武大胜。图自越通社

越南各地方与外资企业建言献策 助推经济发展

越共中央政治局在河内召开全国贯彻落实中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议的研究、学习、贯彻与实施会议，6月30日上午，各部委、行业及地方代表在河内进行专题发言。

越通社
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