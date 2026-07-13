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关于彻底处理政治体系内数字化转型堵点的100天行动计划

中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会刚颁布关于处理政治体系内数字化转型堵点的100天行动计划（第05-KH/BCĐTW号计划）。

2026年6月25日，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持关于政治体系数字化转型工作的专题会议。图自越通社
2026年6月25日，越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持关于政治体系数字化转型工作的专题会议。图自越通社

越通社河内——中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会刚颁布关于处理政治体系内数字化转型堵点的100天行动计划（第05-KH/BCĐTW号计划）。

该计划旨在充分、及时地具体化越共中央总书记、国家主席、中央指导委员会主任苏林同志的结论和指示；集中彻底处理政治体系内数字化转型堵点，在100天内实现实质性转变；推动党、国会、政府、祖国阵线四个机关板块在领导、指导、治理、调控和服务方式上形成明显转变；确保政治体系和三级政府基于数据的活动协调、畅通、安全运行。

同时，按产出成果、实际使用程度和所带来价值革新治理方式；减少手工操作，减少纸质文件，为机关、干部、人民和企业节省时间和成本。

该计划适用于党、国会、政府、祖国阵线及政治—社会团体所属机关；最高人民法院、最高人民检察院、国家审计署；各级党委、地方政府及相关机关单位。

计划实施时间为100个工作日，自2026年7月10日起至2026年11月30日结束。

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庆和省智能运营（IOC）中心持续更新数据，为地方经济社会发展调度提供服务。图自越通社

计划明确指出：任务仅在有产出充分满足所交付的要求和标准且有可核验的证明时，方可确认完成。对于信息系统、数据库、平台和数字服务，产出须可运行、有数据、有实际使用者并初步发挥效果。

在四个机关板块与地方之间同步部署；优先共用、集成、共享和复用；已有共用平台满足要求时，不新增投资功能重复的系统、软件和数据库。

从设计阶段即确保网络安全、个人信息保护和数据主权；所有重要系统必须确定和批准信息系统安全等级，并按等级充分部署安全保障方案。

计划要求每周、每月在中央决议、指示、结论执行情况跟踪系统上更新和监测进度，其中明确滞后的任务、原因、责任及处理措施。（完）

越通社
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