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挖掘越南医疗旅游“金矿”

挖掘越南医疗旅游“金矿”

前来胡志明市旅游结合做医疗检查的外国游客日益增多。图自越通社
前来胡志明市旅游结合做医疗检查的外国游客日益增多。图自越通社

越通社河内——越南卫生部正在完善《2026-2030年医疗旅游发展规划及2040年愿景》草案。目标到2030年，越南成为东南亚地区有信誉、有竞争力的医疗保健目的地，并跻身亚洲领先行列。至此，在潜力上犹豫多年后，这个价值数十亿美元的医疗旅游市场正式提升为国家战略。

质量好，费用合理

提到越南医疗旅游，口腔科仍是最强劲的“王牌”之一。胡志明市医药大学讲师乔国话博士7月12日下午在接受媒体记者采访时表示，仅就口腔科领域而言，来越南治疗的国际游客数量明显增加。除了在日本、台湾地区和中国大陆生活、工作的游客外，许多来自美国、日本、澳大利亚的越侨也回国就诊和治疗。

乔国话表示，一些在澳大利亚生活的家庭带孩子回国做正畸或治疗口腔疾病，因为当地费用高昂，且许多服务不在医保覆盖范围内。另一个使越南口腔科优势明显的因素是服务速度。实际情况显示，在一些发达国家，患者需要等待数周或数月才能预约。而在越南，治疗日程可以更灵活、更集中地安排。国内实验室技术人员技艺精湛，修复体制作速度快，许多治疗案例可在一到两周内完成。

位于兴安省的Vinmec Ocean Park 2医院是治疗与度假相结合的模式。图自劳动报

越南医疗旅游产业有望在2033年实现近40亿美元收入

越南卫生部目前就《高质量医疗诊治服务发展及医疗旅游促进方案》草案征求意见，旨在吸引外国游客及高收入越南公民。该草案设定的目标是：到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点省市将开展“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化的医疗旅游模式。

更何况，费用差异也形成了显著的竞争优势。在越南，每颗种植牙的费用约为1000至1500美元，而在美国或澳大利亚可能高出三到四倍。以隐适美隐形矫正为例，日本每例费用可达约1万美元，而越南普遍在4000至5000美元。

乔国话表示，“由于治疗费用大幅节省，许多患者仍有足够预算用于机票、休养、旅游或探亲。这正是越南发展口腔医疗旅游的巨大优势。”

据越南卫生部的数据，每年有多达30万名外国人和越侨选择越南作为就诊地，其中超过5万人住院治疗。以体外受精（IVF）领域为例，越南每年新增超过5万例，是东南亚的“中心”。成功率卓越，达40-50%，部分大型中心甚至达到70%，而世界平均水平约为40-43%。值得关注的是，在越南每例IVF费用约为8000万至1.2亿越盾（约合3200至5000美元），而在新加坡或泰国价格为2至3倍，在美国则高达2.5万美元。

此外，传统医学结合康复领域也正在发生强劲转移。据胡志明市传统医学医院、中央针灸院等专业机构的记录显示，近期来越南接受中医治疗的越侨和国际游客——特别是来自日本、英国、新西兰、法国的游客——大幅增加。

即使对于需要高技术的复杂疾病，越南医生的技术水平如今也得到世界认可。甚至，越南还是向世界转让技术的“练兵场”。典型如陈玉良副教授（中央内分泌医院）的甲状腺内镜手术方法。这项独家技术已吸引来自15个国家的270多名医生来越南学习。

治疗与休养相结合带来的动力

推动越南在全球医疗旅游地图上实现突破的最重要助推器之一，是并行基础设施生态系统的同步和精彩蜕变：高科技医疗网络和国际级度假旅游基础设施。胡志明市和河内的大型医院如FV、Vinmec、医药大学、中央口腔颌面医院等，近期已主动为游客建立专门的接待流程，实现100%服务数字化，并与大型旅行社合作，提供从机场接送、治疗到康复休养的全包服务。

与此同时，在各旅游重镇，基础设施正强劲转向健康养生旅游（Wellness Tourism）。在庆和、林同等地的结合传统医学和热矿泉的综合度假区以及高端排毒、禅修中心的出现日益活跃，吸引了大量国际游客。

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岘港医院在特需诊疗与国际诊疗科室为国内外游客提供高质量的医疗服务。图自越通社

对于岘港市、富国特区等顶级度假天堂，医疗旅游正通过国际级闭环生态系统模式得到明确定位。国际综合医院系统直接设在高档住宿区内，几乎消除了“去治病”与“去度假”之间的界限。

由于细分市场多元化并扩展到多个地方，来越南旅游结合就诊的国际游客人数逐年大幅增长。据IMARC集团估计，越南医疗旅游市场规模已达约7亿至8.5亿美元，预计将强劲突破，到2033年接近40亿美元大关，年均增长率高达18%。

部分市场还正在形成向越南转移使用医疗服务的浪潮，最明显的是柬埔寨游客。据旅游局数据显示，柬埔寨不断创下纪录，正式跃升为越南前五大客源市场，游客量增速飙升约40%，是旅游业整体增速的近三倍。

成为高价值细分市场的巨大空间

金瓯省眼皮肤科医院副院长吴清新评价，医疗旅游是越南潜力巨大的领域，因为汇聚了目的地、安全环境和日益提升的专业质量等多重优势。

吴清新表示，越南本就是吸引国际游客的目的地，拥有稳定的政治环境、安全保障以及从海岛到特色生态区绵延分布的众多名胜古迹。这是发展结合医疗保健的旅游产品的有利基础。

每年有多达30万名外国人和越侨选择越南作为就诊地，其中超过5万人住院治疗。以体外受精（IVF）领域为例，越南每年新增超过5万例，是东南亚的‘中心’。成功率卓越，达40-50%，部分大型中心甚至达到70%，而世界平均水平约为40-43%。

胡志明市经济与旅游发展研究院副院长杨德明分析道，越南有能力在多个细分市场发展医疗旅游。首先是全面体检和疾病筛查。不孕不育治疗也被评估为突出优势。与此同时，经验丰富的医生团队、积极的治疗效果和合理的费用帮助国内许多机构吸引了国际患者的关注。

杨德明表示，正是部分专科的大量患者群体也帮助越南医生积累了丰富的实践经验。在肿瘤、消化、心血管、眼科或产科等领域，处理多种不同病症的经验是重要的专业资产。这不仅是技术优势，也是建立国际患者信任的基础。

杨德明认为：“在安全目的地、合理费用、丰富景观和日益扩大的航空网络的背景下，这些优势表明医疗旅游有很大的空间成为越南旅游业的高价值细分市场。”（完）

越通社
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