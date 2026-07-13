富国岛水上事故：最后一名伤者转送胡志明市大水镬医院继续治疗

越通社安江省——7月13日上午，富国岛海域快艇倾覆重大事故中的最后一名伤者已转送至胡志明市大水镬医院，继续接受进一步治疗。这是富国特区和安江省全力抢救伤者生命的重要举措。



为最大限度保障患者生命安全，相关部门迅速启动特殊保障机制和绿色通道。伤者在富国机场优先办理登机手续，航空公司专门在航班上划设独立区域，配备完善的现代化重症监护医疗设备，由专业医护团队全程陪护，确保飞行途中能够及时应对病情变化。



在确定伤者符合航空转运条件前，大水镬医院专家团队发挥了决定性作用。多名心血管专家克服困难，与当地基层医疗团队紧密配合，通过远程会诊对患者病情进行全面评估。在当地医院，大水镬医院医疗团队实施了两个多小时的冠状动脉介入手术，成功为患者植入两枚支架，打通严重受损的冠状动脉。术后，患者血流动力学指标及生命体征逐步恢复稳定，达到航空转运的严格安全标准。各类先进生命支持设备和急救药品也全程待命，为患者安全转运提供保障。



此次高效、及时的跨区域转院，将使伤者能够在胡志明市接受越南顶尖医疗专家团队和先进专科医疗设备的进一步救治。有关方面期待，通过持续强化治疗，最大限度提高患者救治成功率，帮助其度过危险期、早日恢复健康。（完）



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