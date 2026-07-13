社会

从烈士亲属DNA样本中点燃希望

每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

DNA样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认。图自越通社
DNA样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认。图自越通社

越通社富寿——每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

每份DNA样本承载着希望

按计划，在7月4日至11日的高峰期，富寿省公安厅在全省148个单位的32个采集点协调组织采集了14615份烈士亲属DNA生物样本。这是建设烈士亲属DNA数据库的重要数据来源，用于比对和确认信息不全的烈士遗骸身份。

天刚亮，许多烈士亲属已来到采集点，希望能为找回为国捐躯的亲人的姓名贡献一份力量。

富寿省永成乡阮曰明带来了寻找哥哥——烈士阮宏丁的希望。1967年入伍的阮宏丁于1972年在B2战场牺牲。多年来，阮宏丁家人辗转南方多地烈士陵园寻找，但未有结果。阮曰明说，此次DNA样本采集给家人带来了希望，期待能早日确认身份，在离别50多年后找回哥哥的遗骸。"

76岁的范氏凹（永成乡东富村）仍怀揣着对在抗战中牺牲的父亲和哥哥的牵挂。她激动地说，母亲和许多亲人相继离世，却未能实现找到烈士遗骸的夙愿。如今，她希望科技能帮助确认身份，让父亲和哥哥回归故里。

与阮曰明先生、范氏凹女士一样，在永祥乡采集点将采集超过1400名烈士亲属的DNA采样。永祥乡党委书记何文决表示，样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认，有效落实"500昼夜战役"。乡政府已与相关单位配合宣传，严格按照规程操作，确保采样准确安全。

携手延续为烈士寻名的征程

在富寿省安乐乡采集点同样呈现紧张有序的工作氛围，这里采集了超过1200份DNA样本。各力量科学部署，引导民众完成手续、采集样本和更新数据。

89岁的阮氏淡老人（安乐乡吉林村）携子孙早早来到采集点，希望DNA技术能帮助找到在抗法战争中牺牲的哥哥——烈士阮文奔。

她激动地说：“我的哥哥17岁就应征入伍，26岁还没结婚就牺牲了，我们全家都承受着巨大的悲痛。多年来，我们家人多次寻找他的墓地，但始终一无所获。如今得到公安干警引导采集母系DNA样本，我只盼望早日找到哥哥，让他回到亲人身边。”

安乐乡的阮文生也前来采样，希望能确认其舅舅——1956年在老挝南部战场牺牲的烈士代玉波的身份。他感慨道："我们一直盼望着有一天能确认舅舅的身份，让他回归故里。这是我们整个家族多年来的心愿。"

富寿省公安厅社会治安行政管理警察队副队长阮黄龙少校表示，经过8天的部署，公安力量已采集大量样本，得到各家庭的广泛支持。许多年迈亲属亲自来到采集点，行动不便者则由警力上门协助。

今天每一份DNA样本不仅完善了用于比对的基础数据库，更为数十年来翘首以盼的数千家庭点燃了希望。在科技的助力下，在各层级、各部门的积极参与以及烈士亲属的共同努力下，为祖国独立自由而牺牲的英烈们寻回姓名的征程正在一步步变为现实。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #富寿省 #烈士亲属 #DNA样本 #点燃希望 #500昼夜战役 富寿省
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

富寿省多措并举 助力山区群众就业增收。图自越通社

富寿省多措并举 助力山区群众就业增收

由于积极落实少数民族和山区土地政策，富寿省数千户家庭获得了住宅和生产用地，有效解决就业难题，帮助民众稳定增收，为全省少数民族地区可持续减贫工作和创建发展动力作出了重要贡献。

Keng Lóng舞蹈。图自越通社

传承傣族同胞Keng Lóng舞蹈艺术

在现代生活的洪流中，少数民族同胞的许多传统文化正面临失传的风险。然而，在富寿省梅州乡和枚下乡的傣族村寨里，Keng Lóng舞蹈艺术仍然被世代保存和传承，为保护当地文化特色和丰富社区精神生活作出贡献。

医务人员在富寿省安乐乡为烈士亲属采集DNA生物样本。图自越通社

越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。

工作组成员将生物样本整齐地放入收纳箱。图:越通社发。

500个昼夜行动：首批DNA鉴定样本完成移交

7月8日，金瓯省烈士遗骸搜寻、迁葬与身份确认工作指导委员会在陈文时乡烈士陵园举行敬香仪式，并将237份尚未确认身份的烈士遗骸生物样本移送公安部刑事科学研究院，开展DNA鉴定。

更多

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

KN 462号船将BĐ-98387-TS号渔船（嘉莱省）及9名渔民拖带回西礁岛避风港。图：越通社发

越南海警及时救助海上遇险渔船及9名渔民

越南海警第三区司令部7月12日通报，7月11日下午，正在执行海上巡逻任务的KN 462号公务船及时赶赴现场，成功救助一艘在距离长沙特区安邦岛约33海里海域因主机故障失去动力的渔船，船上9名渔民全部安全获救。

河内市加强宣传工作，提升青少年对生殖健康保健和人口增长控制的知识。图自越通社

世界人口日：青年是可持续发展的关键

兴安省越南青年联合会副主席陶日维表示，为使相关内容更贴近青年群体，越南须进一步加强并创新宣传工作，坚持以青年为中心，推进数字技术的应用，利用社交网和现代传媒平台，传播人口与健康知识。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。

布亚摩乡青年团经常引导群众办理行政手续。图自越通社

边境乡村迎接数字新生

两级地方政府模式运行一年后，同奈市多个少数民族聚居的边境乡发生了具有突破性的变化。精简高效、运转顺畅的行政体系不仅提升了管理效能和治理效率，也为数字化转型深入群众生活奠定了基础，让少数民族群众能够更加便捷地使用线上公共服务，逐步掌握数字技能，不断提升公共服务质量。