500个昼夜战役：得乐省部队以无私奉献，点燃无数家庭的希望

在雨季的西原山林中，每一条信息、每一个线索，都激励着战士们不畏风雨，翻山越岭、跋山涉水，坚持不懈地寻找，用温情让烈士英灵魂归，与亲人团聚。

得乐省军事指挥部K51队战士 阮智信少校： “尽管地形条件十分复杂，加之战争已经过去很久，但凭着满腔热忱和对工作的尽职尽责，我们努力克服了所有困难。每当找到烈士遗骸时，我都感到无比激动。能够将烈士送‘回家’、回归祖国，是我们在省内以及柬埔寨执行烈士遗骸搜寻与迁葬任务时的喜悦和自豪。”

得乐省军事指挥部K51队战士 阮廷贵大尉：“在森林里寻找烈士时，当发现他们当年使用过的雨布和吊床，我们感到非常高兴，就像重新见到了自己的同志和战友。当年，他们英勇战斗、为国家解放事业奉献一生，才换来了我们今天的和平生活。能够执行这项任务，我们感到非常自豪。我希望今后能够获得更多信息，将更多烈士迎回烈士陵园。”

此次，K51队获得了两名退伍军人提供的线索，得知克容诺河畔可能有一处烈士安葬地点。经过数小时搜寻，他们期待已久的结果终于出现了。

由于战争年代条件匮乏，烈士安葬时没有遗体袋，遗骸如今只剩下一些已经破碎的骨骼。令人欣慰的是，烈士身份已经确认，他就是1975年牺牲的伊聪·哲克。

烈士伊聪·哲克的妹妹赫云·哲克：“我哥牺牲得太早了，我已经认不出他了。哥哥在我还很小的时候就离开了我，我心里非常难过。现在终于找到了他的遗骨，也来到了他安葬之地，我真的非常高兴，但心里也很担心DNA检测结果证明不是我哥。”

得乐省军事指挥部K51队政治指导员 杜文绍大校：“K51队全体干部、战士始终发扬高度负责精神。无论困难有多大，大家都会及时赶到现场，配合地方政府尽快开展烈士遗骸搜寻与迁葬工作。我们十分期盼能够找到烈士遗骸，尤其是能够提取生物样本。队员们在搜寻过程中，最大的愿望就是确认烈士身份，让无名烈士重新拥有自己的姓名。”

战争已经过去半个多世纪了，但战争留下的伤痛依然存在。其中最大的伤痛之一就是仍有许多烈士身份尚未得到确认，墓地尚未被找到。得乐省K51队以不懈努力、高度责任感和无私奉献，点燃了无数家庭的希望。每找到一具烈士遗骸，就意味着一个家庭可以结束漫长的等待，也意味着又一位英勇的祖国儿女能够安然回归祖国的怀抱。（完）