500个昼夜行动：激活档案价值 点亮烈士寻名希望

越通社河内——现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。



第三号国家档案中心主任陈越花在接受越通社记者采访时表示，开发利用档案资料不仅有助于越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）及主管部门开展“500个昼夜”专项行动，也为历经数十年寻亲的许多烈士家属重新点燃了希望。



陈越花透露，第三号国家档案中心现保存着数量庞大的与伤残军人、烈士及从北方自愿南下参加战斗的干部相关的档案资料。这些资料不仅包括个人档案，还涵盖了系统反映党和国家在各个时期对有功人员优抚主张和政策的文件，其中不少档案充分体现了胡志明主席对伤残军人和烈士工作的高度关怀。



这些档案资料种类丰富，包括烈士认定申报档案、“祖国记功”证书颁发档案、奖励档案以及各部门、行业和地方的指导文件和核查材料。



对于许多烈士信息缺失或缺乏确凿依据的烈士家属、地方政府及有关职能部门而言，第三号国家档案中心是查阅、比对和核实国家原始档案资料的重要机构。



特别是，该中心目前管理着约7.2万名南下干部的档案和遗物，其中包括个人履历、干部证、党员证、调动决定、南下申请书、日记、书信、照片、勋章、奖章等大量原始资料。这些珍贵档案为核实烈士身份及其亲属信息提供了重要依据。



自“500个昼夜”专项行动于2026年3月15日启动以来，应515指导委员会和有关职能部门的要求，第三号国家档案中心已对约100份纸质档案和影像资料进行了梳理。这些资料来自国会、国家主席府、政府总理府以及多个部门、机关档案全宗，并对胡志明战役、1968年戊申春节总进攻和总起义、1972年春夏战役等重大战役的相关信息进行了比对，为烈士身份核实工作提供了有力支撑。



第三号国家档案中心主任陈越花。图自越通社

经初步梳理，第三号国家档案中心已向515指导委员会提供3套档案资料复制件，用于数据分析。



陈越花表示，“我们始终希望，档案资料不仅能够得到安全保存，更能够充分发挥服务现实工作的价值。每一条及时提供的信息，都可能为有关职能部门核实烈士身份增添一项重要依据，帮助回应烈士亲属历经数十年等待与寻亲的殷切期盼。”



对于档案工作者而言，每找到的一份档案，不仅意味着一项业务的成果，更承载着一份希望，帮助烈士亲属在近六十年的漫长等待后，离查明亲人的下落更近一步。



可以肯定地说，已被国家认定为烈士、已获颁“祖国记功”证书的绝大多数人员的档案均保存于第三号国家档案中心或国家档案系统之中。



在协助烈士家属查询相关信息方面，每逢7月27日越南伤残军人和烈士日临近之际，档案查询需求都会大幅增加。除在阅览室提供现场查阅服务外，第三号国家档案中心还通过电子邮件、社交媒体及其他线上渠道受理查询申请。



许多情况下，烈士家属仅提供少量初步信息，档案中心工作人员便迅速开展查找和比对工作，核实是否存有相关档案。不少家庭最终找到了多年苦苦寻觅的信息。



陈越花强调，数字化是第三号国家档案中心当前重点推进的核心任务。待档案数字化工作全面完成并建成统一数据库后，信息查询将更加快捷、精准。这不仅是提升档案资源开发利用效率的重要举措，也将为建立服务于烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的数据库奠定基础，并为今后更好落实革命有功人员优抚政策提供有力支撑。（完）

