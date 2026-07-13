社会

500个昼夜行动：激活档案价值 点亮烈士寻名希望

现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。

政府总理关于向烈士家属追授“祖国记功”证书的奖励决定档案。图自越通社
政府总理关于向烈士家属追授“祖国记功”证书的奖励决定档案。图自越通社

越通社河内——现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。

第三号国家档案中心主任陈越花在接受越通社记者采访时表示，开发利用档案资料不仅有助于越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）及主管部门开展“500个昼夜”专项行动，也为历经数十年寻亲的许多烈士家属重新点燃了希望。

陈越花透露，第三号国家档案中心现保存着数量庞大的与伤残军人、烈士及从北方自愿南下参加战斗的干部相关的档案资料。这些资料不仅包括个人档案，还涵盖了系统反映党和国家在各个时期对有功人员优抚主张和政策的文件，其中不少档案充分体现了胡志明主席对伤残军人和烈士工作的高度关怀。

这些档案资料种类丰富，包括烈士认定申报档案、“祖国记功”证书颁发档案、奖励档案以及各部门、行业和地方的指导文件和核查材料。

对于许多烈士信息缺失或缺乏确凿依据的烈士家属、地方政府及有关职能部门而言，第三号国家档案中心是查阅、比对和核实国家原始档案资料的重要机构。

特别是，该中心目前管理着约7.2万名南下干部的档案和遗物，其中包括个人履历、干部证、党员证、调动决定、南下申请书、日记、书信、照片、勋章、奖章等大量原始资料。这些珍贵档案为核实烈士身份及其亲属信息提供了重要依据。

自“500个昼夜”专项行动于2026年3月15日启动以来，应515指导委员会和有关职能部门的要求，第三号国家档案中心已对约100份纸质档案和影像资料进行了梳理。这些资料来自国会、国家主席府、政府总理府以及多个部门、机关档案全宗，并对胡志明战役、1968年戊申春节总进攻和总起义、1972年春夏战役等重大战役的相关信息进行了比对，为烈士身份核实工作提供了有力支撑。

vnanet-potal-chien-dich-500-ngay-dem-danh-thuc-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-trong-hanh-trinh-tim-ten-liet-si-8883161.jpg
第三号国家档案中心主任陈越花。图自越通社

经初步梳理，第三号国家档案中心已向515指导委员会提供3套档案资料复制件，用于数据分析。

陈越花表示，“我们始终希望，档案资料不仅能够得到安全保存，更能够充分发挥服务现实工作的价值。每一条及时提供的信息，都可能为有关职能部门核实烈士身份增添一项重要依据，帮助回应烈士亲属历经数十年等待与寻亲的殷切期盼。”

对于档案工作者而言，每找到的一份档案，不仅意味着一项业务的成果，更承载着一份希望，帮助烈士亲属在近六十年的漫长等待后，离查明亲人的下落更近一步。

可以肯定地说，已被国家认定为烈士、已获颁“祖国记功”证书的绝大多数人员的档案均保存于第三号国家档案中心或国家档案系统之中。

在协助烈士家属查询相关信息方面，每逢7月27日越南伤残军人和烈士日临近之际，档案查询需求都会大幅增加。除在阅览室提供现场查阅服务外，第三号国家档案中心还通过电子邮件、社交媒体及其他线上渠道受理查询申请。

许多情况下，烈士家属仅提供少量初步信息，档案中心工作人员便迅速开展查找和比对工作，核实是否存有相关档案。不少家庭最终找到了多年苦苦寻觅的信息。

陈越花强调，数字化是第三号国家档案中心当前重点推进的核心任务。待档案数字化工作全面完成并建成统一数据库后，信息查询将更加快捷、精准。这不仅是提升档案资源开发利用效率的重要举措，也将为建立服务于烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的数据库奠定基础，并为今后更好落实革命有功人员优抚政策提供有力支撑。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #500个昼夜行动 #档案价值 #烈士寻名 #515指导委员会 #搜寻归宿 越南
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

幸福越南

相关新闻

更多

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

DNA样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认。图自越通社

从烈士亲属DNA样本中点燃希望

每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

医务人员在富寿省安乐乡为烈士亲属采集DNA生物样本。图自越通社

越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。

KN 462号船将BĐ-98387-TS号渔船（嘉莱省）及9名渔民拖带回西礁岛避风港。图：越通社发

越南海警及时救助海上遇险渔船及9名渔民

越南海警第三区司令部7月12日通报，7月11日下午，正在执行海上巡逻任务的KN 462号公务船及时赶赴现场，成功救助一艘在距离长沙特区安邦岛约33海里海域因主机故障失去动力的渔船，船上9名渔民全部安全获救。

河内市加强宣传工作，提升青少年对生殖健康保健和人口增长控制的知识。图自越通社

世界人口日：青年是可持续发展的关键

兴安省越南青年联合会副主席陶日维表示，为使相关内容更贴近青年群体，越南须进一步加强并创新宣传工作，坚持以青年为中心，推进数字技术的应用，利用社交网和现代传媒平台，传播人口与健康知识。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将检查黎氏莲公园发掘现场烈士遗骸搜寻归集工作。图自越通社

阮仲义大将视察黎氏莲公园烈士遗骸归集工作

7月11日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在胡志明市黎氏莲文化公园敬献鲜花、上香缅怀英雄烈士，并检查黎氏莲公园烈士遗骸搜寻归集工作情况。

白马国家公园拥有众多树龄逾百年的大型松树。图片来源：越通社

唤醒白马国家公园旅游潜力

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是雄伟的长山山脉最靠近东海的地段，也是越南南北自然地理分界线所在地。这里拥有得天独厚的自然景观、宜人的气候以及中南半岛最具特色的生态系统。如今，白马国家公园已成为越南生物多样性价值最高的国家公园之一。