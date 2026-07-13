胡志明市推进沟渠整治工程 拓展城市发展空间

越通社胡志明市——在2026-2030年阶段搬迁超过4.15万栋河上及沿河、沟渠房屋的目标框架下，胡志明市正大力推进各项沟渠整治项目，旨在疏通水流、改善环境和提升城市基础设施质量。其中，投资总额超过7.3万亿越盾的双渠北岸改造项目正在加快推进，有助于恢复水域空间，为绿色、可持续发展注入动力。
双渠是连接西南地区与胡志明市中心的重要水道。然而，数十年来，随着城镇化快速推进，数千栋房屋密布两岸，水域空间被挤占，废水和垃圾直接排入渠中。这一状况导致水质下降，内涝加剧。
2025年8月，胡志明市启动了双渠北岸疏浚、基础设施建设和环境改造项目。项目全长约4.3公里，包括建设护岸、疏浚渠底、拓宽阮维和怀清两条道路、建设阮维延长线及配套基础设施。
工程分为三个标段同时推进。经过近一年的施工，多处护岸已初具雏形，疏浚和道路拓宽工程正在加快，部分标段预计2026年完工。
值得关注的是，项目投资额的75%以上用于补偿、安置和再安置，彰显了从根本上解决沟渠边违建侵占问题的目标。
将建设坚固的护岸与渠底疏浚相结合将增强水流畅通能力，减少淤积，改善景观并减少污染源。
胡志明市市委副书记、人民议会主席武文明强调，河上和沿河、渠道房屋违建问题整治不仅是一项基础设施建设任务，更是一项关乎社会保障、改善生活质量和创造新发展动力的重大工程。各项目需同步推进，主动破解机制、手续和资源方面的瓶颈。
搬迁违章建筑以恢复河流沟渠保护走廊具有长远意义。当水域空间得以扩展、水流畅通、污水收集系统同步投入建设，水质将得到改善，污染风险降低，为形成沿河绿树带、步道和公共空间创造条件。
武文明指出，安置应优先安排在搬迁区域附近的住房，以稳定生活和生计，减少扰动，从而加快项目进度。
实际上，沟渠保护走廊的恢复和水域空间的扩展不仅改善了生活环境，还开辟了新的发展空间，提升了适应气候变化的能力，朝着绿色、可持续发展的目标迈进。（完）
胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版
7月9日，胡志明市人民委员会公布“数字环境下的投资促进基础设施”（HCMCInvest）试行版。该平台标志着胡志明市投资促进工作由传统方式向以人工智能和数据为基础的数字化模式转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。