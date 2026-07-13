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胡志明市推进沟渠整治工程 拓展城市发展空间

在2026-2030年阶段搬迁超过4.15万栋河上及沿河、沟渠房屋的目标框架下，胡志明市正大力推进各项沟渠整治项目，旨在疏通水流、改善环境和提升城市基础设施质量。

胡志明市推进沟渠整治工程。图自越通社
胡志明市推进沟渠整治工程。图自越通社

越通社胡志明市——在2026-2030年阶段搬迁超过4.15万栋河上及沿河、沟渠房屋的目标框架下，胡志明市正大力推进各项沟渠整治项目，旨在疏通水流、改善环境和提升城市基础设施质量。其中，投资总额超过7.3万亿越盾的双渠北岸改造项目正在加快推进，有助于恢复水域空间，为绿色、可持续发展注入动力。

双渠是连接西南地区与胡志明市中心的重要水道。然而，数十年来，随着城镇化快速推进，数千栋房屋密布两岸，水域空间被挤占，废水和垃圾直接排入渠中。这一状况导致水质下降，内涝加剧。

2025年8月，胡志明市启动了双渠北岸疏浚、基础设施建设和环境改造项目。项目全长约4.3公里，包括建设护岸、疏浚渠底、拓宽阮维和怀清两条道路、建设阮维延长线及配套基础设施。

工程分为三个标段同时推进。经过近一年的施工，多处护岸已初具雏形，疏浚和道路拓宽工程正在加快，部分标段预计2026年完工。

值得关注的是，项目投资额的75%以上用于补偿、安置和再安置，彰显了从根本上解决沟渠边违建侵占问题的目标。

将建设坚固的护岸与渠底疏浚相结合将增强水流畅通能力，减少淤积，改善景观并减少污染源。

胡志明市市委副书记、人民议会主席武文明强调，河上和沿河、渠道房屋违建问题整治不仅是一项基础设施建设任务，更是一项关乎社会保障、改善生活质量和创造新发展动力的重大工程。各项目需同步推进，主动破解机制、手续和资源方面的瓶颈。

搬迁违章建筑以恢复河流沟渠保护走廊具有长远意义。当水域空间得以扩展、水流畅通、污水收集系统同步投入建设，水质将得到改善，污染风险降低，为形成沿河绿树带、步道和公共空间创造条件。

武文明指出，安置应优先安排在搬迁区域附近的住房，以稳定生活和生计，减少扰动，从而加快项目进度。

实际上，沟渠保护走廊的恢复和水域空间的扩展不仅改善了生活环境，还开辟了新的发展空间，提升了适应气候变化的能力，朝着绿色、可持续发展的目标迈进。（完）

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越通社
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