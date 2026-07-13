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越南青年接力“我爱我的祖国”火炬 大力弘扬爱国主义精神

2026年7月13日上午，越南青年联合会中央委员会与越南青年联合会宣光省分会在宣光省陇句乡陇句国家旗台联合举行2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式。这项是迎接越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）的活动之一。

2026年7月13日上午，2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式在陇句乡陇句国家旗台举行。图自越通社
2026年7月13日上午，2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式在陇句乡陇句国家旗台举行。图自越通社

越通社宣光省——2026年7月13日上午，越南青年联合会中央委员会与越南青年联合会宣光省分会在宣光省陇句乡陇句国家旗台联合举行2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式。这项是迎接越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）的活动之一。

活动以在陇句国家旗台——祖国最北端的神圣地标举行的向国旗敬礼仪式拉开序幕。向国旗敬礼仪式结束后，“我爱我的祖国”主题行程的火炬由第二阶段（在顺化市举行）正式传递至第三阶段——陇句站。随后，火炬交予宣光省优秀少数民族青年代表，接续传递爱国精神和青年奉献祖国愿望。

“我爱我的祖国”主题行程不仅是一项传承爱国传统的教育活动，更是连接一颗颗爱国之心，鼓励青年树立崇高理想理念和奉献精神，激发青年对家乡和祖国责任担当的重要平台。

胡志明共青团中央书记处书记、越南青年联合会中央委员会常务副主席阮金龟

宣光省陇句乡如创村团支部书记王米喜（赫蒙族）表示，对于一名出生和成长于祖国最北端的青年来说，能够在陇句国家旗台参加向国旗敬礼仪式让他深感自豪。王米喜希望，今后能有越来越多的青年参加在陇句国家旗台举办的各项活动，携手弘扬家乡价值并传播爱国主义精神。

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代表们向国旗敬礼。图自越通社


宣光省陇句乡洛洛寨（Lô Lô Chải）村洛洛族马氏雪表示，这是她第一次参加在陇句国家旗台举行的向国旗敬礼仪式。她说，站在祖国最北端五角金星红旗下的那一刻，让自己感受到一种特殊的自豪感，也激励着她更加努力学习，积极参与各项志愿服务活动，为建设和谐美好的社区贡献青春力量。

在活动期间，越南青年联合会中央委员会与各协办单位向当地伤病军人和政策优抚家庭赠送慰问品；向陇句寄宿制民族高中学校的贫困生发放奖学金。组委会也捐赠“幸福之屋”，支持5种生计模式，提供5000只鸡苗和2.5吨饲料，移交山区青少年活动场地等。

活动期间，代表们还看望慰问老战士，参观洛洛寨文化旅游村经济发展模式，并与当地青年开展交流活动。

“我爱我的祖国”主题行程是越南青年联合会的一项年度活动，旨在传承爱国主义传统，加强青年革命理想信念教育，激发广大青年奉献精神。在陇句举行第三阶段活动旨在进一步弘扬爱国主义精神，增强了青年一代对维护国家边疆主权的责任意识等。（完）

越通社
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