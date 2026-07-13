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老街省2026年查处走私商业欺诈案件1221起

2026年以来，越南老街省各职能机构持续保持打击边境违法贸易高压态势，共查处走私、商业欺诈及假冒商品案件1221起，同比增长26.53%。

越南货运车辆经老街国际口岸办理通关手续。图自越通社
越南货运车辆经老街国际口岸办理通关手续。图自越通社

越通社老街省——2026年以来，越南老街省各职能机构持续保持打击边境违法贸易高压态势，共查处走私、商业欺诈及假冒商品案件1221起，同比增长26.53%。

据老街省389指导委员会通报，在已查处案件中，非法买卖、运输违禁品和走私货物案件367起，商业及税务欺诈案件692起，生产、经营假冒伪劣商品及侵犯知识产权案件162起。有关部门已对231起案件提起刑事诉讼，起诉406名涉案人员，对957起案件作出行政处罚。上缴国家财政金额达18.72万亿越盾，同比增长39.39%；涉案货物及罚没总价值达23.52万亿越盾，同比增长39.02%。

面对走私和商业欺诈活动日趋复杂的态势，老街省389指导委员会要求各部门、地方政府及执法力量加强边境地区、口岸、重点交通线路及国内市场的监督检查，强化公安、海关、边防、市场管理、税务等部门协同配合，提高违法行为发现和查处效率。

第七区域海关分局副局长陈富刚表示，海关部门持续加强情报信息收集分析，加大监管检查力度，围绕重点地区、重点线路和重点领域部署打击走私、商业欺诈、毒品及易制毒化学品犯罪，强化知识产权保护，严厉打击原产地造假和非法转运，为维护社会秩序、便利进出口贸易提供保障。

在加强口岸监管的同时，市场管理部门持续加大国内市场执法力度，重点检查食品、化妆品、化肥、农药、日用品等民生商品以及电子商务经营活动。

老街省市场管理分局局长杜游北表示，该部门已要求各执法队密切跟踪市场变化，加强属地管理，严厉打击走私、商业欺诈、假冒商品、侵犯知识产权以及电子商务领域违法行为，同时强化食品安全和商品溯源监督检查。

老街省389指导委员会指出，随着电子商务和物流业快速发展，违法分子不断变换作案手法，利用电商平台、社交媒体和快递物流销售违法商品，同时存在虚报商品种类、数量、原产地以及伪造标签、侵犯知识产权等违法行为。

今年最后几个月，老街省将继续开展打击走私、商业欺诈和假冒商品专项行动，重点加强口岸、重点交通线路、仓储物流中心以及数字平台经营活动的监督检查，并加大普法宣传力度，进一步提高企业和民众守法经营意识。（完）

老街左万（Tả Van）美景。图自越通社

老街省吸引高消费国际游客

据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。

越通社
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