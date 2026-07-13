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越加协会成立10周年：凝聚越南人社群团结 推动越加民间交流

经过10年的建设与发展，加拿大—越南协会（CVS）已成为连接旅加越南人社群的重要桥梁，同时为促进民间交流、加强加拿大与越南之间的友好关系作出贡献。

加拿大—越南协会成立10周年庆典现场。图自越通社
加拿大—越南协会成立10周年庆典现场。图自越通社

越通社河内——经过10年的建设与发展，加拿大—越南协会（CVS）已成为连接旅加越南人社群的重要桥梁，同时为促进民间交流、加强加拿大与越南之间的友好关系作出贡献。这也是7月12日在渥太华举行的加拿大—越南协会成立10周年庆典上所传递的信息。

加拿大—越南协会执委会委员阮台庄表示，经过十年的发展，协会最大的成就不仅在于所举办项目的数量，更在于其将加拿大各地越南侨团凝聚在一起，形成社群的共同声音。

阮台庄认为，旅加越南人社群这一团结精神已得到所在国政府的广泛认可。每年协会都会收到加拿大总理的春节贺信，并得到许多地方政府的支持，参与社区活动和越南国庆相关活动。

加越协会成员阮梅庄向记者表示，她之所以与协会紧密相连，是因为协会在凝聚社群方面发挥的作用，帮助旅加越南人交流、了解民族文化，为其情系祖国创造条件，并拓展两国企业界的合作。

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与会代表合影。图自越通社

十年来，加拿大—越南协会举办了多项文化交流、企业对接、社群支持和促进两国人民关系等活动。其中，中秋灯笼街活动被许多会员评价为突出的亮点之一，不仅吸引了越南社群参与，还在多元文化环境中向加拿大民众展示了越南文化。

据阮台庄介绍，协会优先事项之一是为青少年开办越南语培训班，同时介绍越南在学习、就业、投资、创业和旅游等方面的实际机会。保持越南语需要与加强年轻一代与祖国的联系相结合，让他们更了解根源，并有更多机会为越南的发展作出贡献。

今后，加拿大—越南协会将继续扩大与两国组织、企业和政府的合作，发挥旅加越南人社群在促进民间交流中的作用，从而为深化越加友好合作关系作出贡献。（完）

越通社
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