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塌石洞：跨越半个多世纪，让烈士魂归故里

在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。

在岘港市河芽乡林西村塌石洞发现的子弹、牙刷等遗物。图自越通社
在岘港市河芽乡林西村塌石洞发现的子弹、牙刷等遗物。图自越通社

越通社岘港——在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。

塌石洞位于河芽乡防护林与生产林交界处，需徒步穿越约1公里山林，沿陡峭岩壁前行，部分路段仅容一人通过。历经半个多世纪，洞体基本保持原貌，当年轰炸造成的大块岩石至今仍堵塞部分洞口，使搜寻工作面临复杂地形和较高安全风险。

经核实，塌石洞原为K600商业洞，是当年储存粮食、食品、武器和弹药的重要后勤基地，为包括广沱战场在内的多个战区提供保障。历史见证者回忆，1969年4月25日前后，该地点因暴露目标遭敌机和炮兵猛烈轰炸，洞口坍塌，多名干部、战士被埋于洞内。

岘港市军事指挥部司令陈友益大校表示，部队前期开展了大量调查取证工作，收集历史资料、走访见证人，并组织专题学术研讨核实信息。经多方资料比对，目前已确认至少有8名烈士在塌石洞区域牺牲。因洞穴位于险峻山区，洞内仍残留未爆弹药和爆炸物，加之洞体长期坍塌，搜寻工作面临诸多困难。

洞内发现了橡胶凉鞋、草编鞋、降落伞布、雨衣、大号电池、通信线、刀具、个人钱包、罐头盒、牙刷及AK步枪子弹等遗物，同时发现约18至20枚82毫米迫击炮弹和105毫米炮弹。在推测为当年洞口坍塌区域，工作人员发现一双女性草编鞋、多件遗物以及一段长约30至40厘米、裸露于地表的胫骨残骸。

陈友益表示，现场勘察后，部队制定了严密搜寻方案，并邀请专业机构特别是工兵力量参与评估，全面排查安全风险，确保任务全程人员安全。

岘港市军事指挥部表示将坚持搜寻，直至将烈士遗骸全部寻回，让他们安息于家乡烈士陵园。参加任务的官兵已接受系统训练，将在山林中搭建营地长期驻守，直至完成任务。此次搜寻是越南军队实施“500个昼夜——完成英烈遗愿”专项行动的重要组成部分，体现全军持续推进失踪烈士遗骸搜寻归集工作的坚定决心。

陈友益强调，当代人生活在和平、独立的环境中，而许多干部、战士却仍长眠于山林之间。将烈士迎回故里，不仅是一项政治任务，更是后人对革命先烈最庄严的责任和最深切的感恩。

河芽乡人民委员会主席梅青桑表示，当地政府积极配合岘港市军事指挥部开展实地勘察、历史线索核查和现场保障工作。烈士遗骸的发现与归集，不仅是对“七二七”越南荣军烈士节最有意义的纪念，也将进一步弘扬革命传统，激发爱国主义精神。

动工仪式结束后，岘港市军事指挥部立即调集兵力、装备及专业力量，全面展开搜寻归集工作，并严格落实各项安全措施。在各方密切协作下，搜寻工作正加紧推进，力争尽快将烈士遗骸迎回故里。根据计划，追悼和安葬仪式将于7月14日在河芽乡烈士陵园举行，为这场跨越半个多世纪的寻访战友之路画上庄严句号。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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