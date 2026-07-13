塌石洞：跨越半个多世纪，让烈士魂归故里

越通社岘港——在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。
塌石洞位于河芽乡防护林与生产林交界处，需徒步穿越约1公里山林，沿陡峭岩壁前行，部分路段仅容一人通过。历经半个多世纪，洞体基本保持原貌，当年轰炸造成的大块岩石至今仍堵塞部分洞口，使搜寻工作面临复杂地形和较高安全风险。
经核实，塌石洞原为K600商业洞，是当年储存粮食、食品、武器和弹药的重要后勤基地，为包括广沱战场在内的多个战区提供保障。历史见证者回忆，1969年4月25日前后，该地点因暴露目标遭敌机和炮兵猛烈轰炸，洞口坍塌，多名干部、战士被埋于洞内。
岘港市军事指挥部司令陈友益大校表示，部队前期开展了大量调查取证工作，收集历史资料、走访见证人，并组织专题学术研讨核实信息。经多方资料比对，目前已确认至少有8名烈士在塌石洞区域牺牲。因洞穴位于险峻山区，洞内仍残留未爆弹药和爆炸物，加之洞体长期坍塌，搜寻工作面临诸多困难。
洞内发现了橡胶凉鞋、草编鞋、降落伞布、雨衣、大号电池、通信线、刀具、个人钱包、罐头盒、牙刷及AK步枪子弹等遗物，同时发现约18至20枚82毫米迫击炮弹和105毫米炮弹。在推测为当年洞口坍塌区域，工作人员发现一双女性草编鞋、多件遗物以及一段长约30至40厘米、裸露于地表的胫骨残骸。
陈友益表示，现场勘察后，部队制定了严密搜寻方案，并邀请专业机构特别是工兵力量参与评估，全面排查安全风险，确保任务全程人员安全。
岘港市军事指挥部表示将坚持搜寻，直至将烈士遗骸全部寻回，让他们安息于家乡烈士陵园。参加任务的官兵已接受系统训练，将在山林中搭建营地长期驻守，直至完成任务。此次搜寻是越南军队实施“500个昼夜——完成英烈遗愿”专项行动的重要组成部分，体现全军持续推进失踪烈士遗骸搜寻归集工作的坚定决心。
陈友益强调，当代人生活在和平、独立的环境中，而许多干部、战士却仍长眠于山林之间。将烈士迎回故里，不仅是一项政治任务，更是后人对革命先烈最庄严的责任和最深切的感恩。
河芽乡人民委员会主席梅青桑表示，当地政府积极配合岘港市军事指挥部开展实地勘察、历史线索核查和现场保障工作。烈士遗骸的发现与归集，不仅是对“七二七”越南荣军烈士节最有意义的纪念，也将进一步弘扬革命传统，激发爱国主义精神。
动工仪式结束后，岘港市军事指挥部立即调集兵力、装备及专业力量，全面展开搜寻归集工作，并严格落实各项安全措施。在各方密切协作下，搜寻工作正加紧推进，力争尽快将烈士遗骸迎回故里。根据计划，追悼和安葬仪式将于7月14日在河芽乡烈士陵园举行，为这场跨越半个多世纪的寻访战友之路画上庄严句号。（完）
500个昼夜行动：激活档案价值 点亮烈士寻名希望
现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。