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富国水上交通事故：最重伤者转至大水镬医院后情况暂时稳定

7月13日下午，在安江省富国发生快艇倾覆事故中伤势最重的伤者已被转送至胡志明市大水镬医院，以接受专业治疗。

大水镬医院医生讨论受害者的治疗方案。图自越通社
大水镬医院医生讨论受害者的治疗方案。图自越通社

越通社胡志明市——7月13日下午，在安江省富国发生快艇倾覆事故中伤势最重的伤者已被转送至胡志明市大水镬医院，以接受专业治疗。

大水镬医院重症监护科主任陈清灵表示，7月12日上午，该医院医生队伍携带现代医疗设备前往富国太阳医院，对患者健康状况进行会诊、评估与紧急救治。男性患者因溺水导致严重呼吸衰竭、休克、多发创伤及脑出血，同时还患有糖尿病，并因冠状动脉阻塞引发的急性心肌梗死。

经权衡利弊，医生决定在富国当地立即进行冠状动脉再通手术。陈清灵指出：“这是一次极为复杂的手术，因冠脉损伤复杂且患者合并多种疾病，使用抗凝药也增加了脑出血风险。”

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将伤者转至大水镬医院接受专业治疗。图自越通社

经过两个多小时的手术，医生队伍成功再通冠状动脉，并为患者植入临时起搏器，以稳定血流动力学。在病情暂时稳定后，医生建议通过航空转运方式将患者送往大水镬医院继续治疗。为确保转运安全，医生队伍在途中建立了重症监护系统，包括呼吸机、监测设备以及ECMO备用方案。

患者入住大水镬医院时，病情仍十分危重，但血流动力学及血氧指标有改善迹象。预计，大水镬医院将继续开展多学科会诊，调动最大资源实施深度治疗，为患者争取最佳康复机会。（完）

越通社
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