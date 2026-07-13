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东南亚最高占婆塔启动修缮工程

越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。

阳龙塔是越南国家级特别遗迹，由占婆人于12世纪末、13世纪初在嘉莱省平安乡建造。图源：越南《人民报》
阳龙塔是越南国家级特别遗迹，由占婆人于12世纪末、13世纪初在嘉莱省平安乡建造。图源：越南《人民报》

越通社嘉莱省——越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。

历经800余年风雨侵蚀及植物根系破坏，塔群多处建筑已出现老化和损毁。嘉莱省文化、体育与旅游厅于2025年底启动修缮项目，总投资逾900亿越盾，工期10个月。目前工程已完成约40%的施工量，塔体加固、材料更换和结构修复等工作正在有序推进。

施工前，项目团队对塔群进行全面勘察和详细建档，确保修缮措施严格遵循文化遗产保护原则。项目专门烧制约34万块仿制砖，材质、颜色和结构尽可能接近古代占婆砖。每块新砖均标注“2026”生产年份，以便与原始构件区分，符合文物修复可追溯性要求。破损旧砖则研磨成粉，与石灰混合制成灰浆，以保持建筑结构一致性。

修缮采用油双树树脂作为表面黏合材料，并结合“打磨粘接”工艺，被认为最接近古代占婆人的建筑技术。塔体内部使用灰浆进行结构加固，提高整体稳定性，同时最大限度减少对原有结构的影响。

对于塔体石雕构件，有充分历史资料依据的部分将按原貌修复；缺乏可靠依据的缺失部分，则仅采用未经雕刻的新石材补配，不进行仿古纹饰雕刻，以遵循文物修复真实性原则。

项目实施单位表示，修缮工程坚持“稳步推进、精益求精”的原则，旨在延长这一珍贵文化遗产的使用寿命，保护其建筑与历史价值，使这座越南最具代表性的占婆塔建筑群得以长期保存。(完)

波娜加塔群。图自越通社

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越通社
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