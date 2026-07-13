东南亚最高占婆塔启动修缮工程

越通社嘉莱省——越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。
历经800余年风雨侵蚀及植物根系破坏，塔群多处建筑已出现老化和损毁。嘉莱省文化、体育与旅游厅于2025年底启动修缮项目，总投资逾900亿越盾，工期10个月。目前工程已完成约40%的施工量，塔体加固、材料更换和结构修复等工作正在有序推进。
施工前，项目团队对塔群进行全面勘察和详细建档，确保修缮措施严格遵循文化遗产保护原则。项目专门烧制约34万块仿制砖，材质、颜色和结构尽可能接近古代占婆砖。每块新砖均标注“2026”生产年份，以便与原始构件区分，符合文物修复可追溯性要求。破损旧砖则研磨成粉，与石灰混合制成灰浆，以保持建筑结构一致性。
修缮采用油双树树脂作为表面黏合材料，并结合“打磨粘接”工艺，被认为最接近古代占婆人的建筑技术。塔体内部使用灰浆进行结构加固，提高整体稳定性，同时最大限度减少对原有结构的影响。
对于塔体石雕构件，有充分历史资料依据的部分将按原貌修复；缺乏可靠依据的缺失部分，则仅采用未经雕刻的新石材补配，不进行仿古纹饰雕刻，以遵循文物修复真实性原则。
项目实施单位表示，修缮工程坚持“稳步推进、精益求精”的原则，旨在延长这一珍贵文化遗产的使用寿命，保护其建筑与历史价值，使这座越南最具代表性的占婆塔建筑群得以长期保存。(完)
探索庆和省占婆塔的遗产之美
位于越南中部以南沿海地区的庆和省至今仍保存着多座古老的占婆寺塔，历经千年风雨仍保持着几乎完整的建筑格局。这些独特的建筑不仅是占族的重要信仰中心，还吸引着大量国内外游客前来参观旅游。