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越共中央总书记、国家主席苏林：逐步实现从文化管理向赋能发展的思维转变

苏林总书记建议，将文化产业发展成为新的增长动力，将文化力量转化为国家竞争力；文化发展要为两位数的经济增长做出贡献，必须明确哪些领域具有拉动增长的能力，哪些地方能够形成引领中心，哪些企业具备相应实力以及哪些项目能够创造出产品、营收、就业岗位、知识产权和市场。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——7月13日上午，越共中央关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议第二次会议在越共中央驻地召开，旨在评估越共中央政治局2026年1月7日签发关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议的执行情况，并部署下一阶段的工作任务。

越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴，越共中央书记处常务书记、指导委员会主任陈锦秀等一同出席会议。

在听取会议报告和代表意见后，越共中央总书记、国家主席苏林对与会代表的高度责任意识、认真准备以及建言献策的热忱给予了充分肯定和高度评价，并明确指出了初步取得的成果、存在的局限性，同时提出了多项重要解决方案。

苏林强调了第80号决议中已明确确立的指导观点、目标、愿景和发展渴望，并要求进一步贯彻符合新阶段越南社会主义文化的“三大重大转变”。即从将文化视为单一发展领域的思维，转变为确立文化为社会的精神基础；从传统文化空间，转变为在现实空间与数字空间中共同发展文化；从以保护为主的思维，转变为将保护与创新紧密结合。

为了给未来几年的文化发展奠定基础，苏林要求，在今年下半年及今后一个时期，指导委员会要继续完善体制机制，实现突破，以释放全社会的创新活力，同时有效动员、配置和利用一切资源促进文化发展。

苏林建议，加大在数字空间中的文化主权建设力度，提升越南文化价值的吸引力、传播力与保护力。政府党组须将数字空间上的文化主权建设确定为建设先进、富有浓郁民族特色越南文化进程中至关重要的内容。数字空间不仅是将文化价值推向新环境的场所，还必须成为越南文化得以呈现、得以认知、受喜爱、获传播并能够参与引导社会价值导向的空间。

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会议现场。图自越通社

苏林强调，要推动将遗产和文化资本转化为知识、知识产权、创意产品，以及教育、科学、技术、文化产业和创新发展的资源。决议设定的目标是，力争将100%的国家级和国家级特别遗迹实现数字化。

苏林总书记建议，将文化产业发展成为新的增长动力，将文化力量转化为国家竞争力；文化发展要为两位数的经济增长做出贡献，必须明确哪些领域具有拉动增长的能力，哪些地方能够形成引领中心，哪些企业具备相应实力以及哪些项目能够创造出产品、营收、就业岗位、知识产权和市场。

苏林重申，胡志明主席曾嘱托：“文化必须为国民指路。”历经近一个世纪，这一思想依然保留其原有的价值。但在新的背景下，文化不仅为每个人引路，还为整个民族指明发展道路。

苏林认为，数字时代的文化保护不仅是留存遗产，还要让遗产在当代生活中延续生命；不仅是为了存储而进行数字化，还是为了教育、创新、传播而进行数字化，使其成为推动发展、助力文化产业以及赋能越南人工智能发展的资源。

苏林建议，继续高举责任大旗，抓紧将所交付的任务具体化，在第80号决议的组织实施中创造强有力的转变，让文化真正成为新时代推动国家发展的精神基础、内生动力和重要引擎。（完）

越通社
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