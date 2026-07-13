科技创新驱动农业高质量发展

越通社河内——近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。



农业生产发生积极变化



贯彻落实关于《推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议》，各部门、行业、地方以及相关组织和个人已积极立足各自行业、地方和区域优势，主动选择重点产品。与过去侧重科研不同，越来越多的新模式正着眼于推动科技成果走向市场，实现成果就地转化和产业化。



走进河内市联盟乡绿色河内合作社的安乐农场，映入眼帘的是成片种植的玫瑰、金粟兰、茉莉、菊花等。这些作物不仅作为初级原料供应市场，还成为精油、草本茶和天然化妆品等深加工产品的原料。通过引进干燥、提取和包装等全流程加工技术，合作社多种农产品已实现了附加值的大幅提升。绿色河内合作社社长伯氏月秋表示，该合作社依托科技创新，对种苗、种植、采收、加工到销售的整个生产流程进行了全面优化，不仅延长了产品保质期，产品也达到一乡一品（OCOP）、有机、国际标准化组织（ISO）、清真（Halal）等多项认证标准，为进入高标准国际市场创造了条件。



联明乡委书记、乡人民议会主席阮进全表示，目前当地正朝着绿色、文明、幸福城市的发展模式迈进。因此，除了加大农业生产投入外，乡政府还支持运用数字技术，通过线上平台推广农产品，推动农民生产理念转向应用科学技术，主动对接市场等。



其他许多地方也已选择特色优势产品作为数字生态体系建设的重点。太原省茶园面积累计达2.22万公顷，其中约2.15万公顷进入采收期。立足自身特色优势，太原省打造“Tea Trace Thái Nguyên（太原茶溯源）”数字平台，采用基于二维码标签的产品溯源系统、应用物联网（IoT）的茶园数字地图、数字化质量档案以及与“太原茶”品牌相结合的电子商务对接平台。2025年，太原省茶叶产值超过13.800万亿越盾（折合人民币35亿元）。



与此同时，莱州省明确，应用科技、创新和数字化转型推动莱州人参产业发展，将本土资源优势转化为新的增长动力。截至目前，全省已有24.9公顷人参种植和育苗基地采用大棚栽培模式，其中4.28公顷应用节水灌溉技术，13.9公顷获得世界卫生组织药用植物种植采集管理规范指南（GACP-WHO）认证，120多个种植基地获颁人参种植编码。



夯实可持续发展基础



尽管科技和数字化转型正在为农业发展带来诸多积极变化，但在展开落实过程中仍暴露出不少问题。许多科研成果和创新成果完成后，因农民和企业缺乏价值评估、技术入股以及通过技术交易平台实现成果转化的能力，未能得到充分开发利用，也难以有效转化为经济价值。



与此同时，政府、科研机构、企业与农民之间的协同联动仍不够紧密。



“一乡一品”咨询与发展中心副主任邓文强表示，农业数字化转型绝不仅仅是“贴上二维码”，更重要的是具备证明产品来源，实施质量管理和开拓市场的能力。因此，须优化农业生产活动，确保产品达到相关标准，能够证明产品质量，满足市场需求等。



越南农业与环境部指出，目前该部正制定农业发展总体战略，进一步细化精准农业、循环农业与数字化转型相结合的发展目标、重点任务和实施方案；同时完善相关政策措施，推动人工智能（AI）在农业和环境领域的开发与应用。



农业与环境部也与多家在农作物和畜禽品种、兽用疫苗、数字技术及智慧农业等领域处于领先地位的企业签署合作协议，逐步构建覆盖全产业链的数字生态体系；建设实现全面数字化的重点农业生产示范区，在全国积极推广应用，为数字化转型成为提升越南农产品生产效率、产品质量和市场竞争力的重要驱动力奠定基础。（完）



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