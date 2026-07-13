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科技创新驱动农业高质量发展

近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。

越南农产品溯源更便捷、更透明。图自越通社
越南农产品溯源更便捷、更透明。图自越通社

越通社河内——近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。

农业生产发生积极变化

贯彻落实关于《推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议》，各部门、行业、地方以及相关组织和个人已积极立足各自行业、地方和区域优势，主动选择重点产品。与过去侧重科研不同，越来越多的新模式正着眼于推动科技成果走向市场，实现成果就地转化和产业化。

走进河内市联盟乡绿色河内合作社的安乐农场，映入眼帘的是成片种植的玫瑰、金粟兰、茉莉、菊花等。这些作物不仅作为初级原料供应市场，还成为精油、草本茶和天然化妆品等深加工产品的原料。通过引进干燥、提取和包装等全流程加工技术，合作社多种农产品已实现了附加值的大幅提升。绿色河内合作社社长伯氏月秋表示，该合作社依托科技创新，对种苗、种植、采收、加工到销售的整个生产流程进行了全面优化，不仅延长了产品保质期，产品也达到一乡一品（OCOP）、有机、国际标准化组织（ISO）、清真（Halal）等多项认证标准，为进入高标准国际市场创造了条件。

联明乡委书记、乡人民议会主席阮进全表示，目前当地正朝着绿色、文明、幸福城市的发展模式迈进。因此，除了加大农业生产投入外，乡政府还支持运用数字技术，通过线上平台推广农产品，推动农民生产理念转向应用科学技术，主动对接市场等。

其他许多地方也已选择特色优势产品作为数字生态体系建设的重点。太原省茶园面积累计达2.22万公顷，其中约2.15万公顷进入采收期。立足自身特色优势，太原省打造“Tea Trace Thái Nguyên（太原茶溯源）”数字平台，采用基于二维码标签的产品溯源系统、应用物联网（IoT）的茶园数字地图、数字化质量档案以及与“太原茶”品牌相结合的电子商务对接平台。2025年，太原省茶叶产值超过13.800万亿越盾（折合人民币35亿元）。

与此同时，莱州省明确，应用科技、创新和数字化转型推动莱州人参产业发展，将本土资源优势转化为新的增长动力。截至目前，全省已有24.9公顷人参种植和育苗基地采用大棚栽培模式，其中4.28公顷应用节水灌溉技术，13.9公顷获得世界卫生组织药用植物种植采集管理规范指南（GACP-WHO）认证，120多个种植基地获颁人参种植编码。

夯实可持续发展基础

尽管科技和数字化转型正在为农业发展带来诸多积极变化，但在展开落实过程中仍暴露出不少问题。许多科研成果和创新成果完成后，因农民和企业缺乏价值评估、技术入股以及通过技术交易平台实现成果转化的能力，未能得到充分开发利用，也难以有效转化为经济价值。

与此同时，政府、科研机构、企业与农民之间的协同联动仍不够紧密。

“一乡一品”咨询与发展中心副主任邓文强表示，农业数字化转型绝不仅仅是“贴上二维码”，更重要的是具备证明产品来源，实施质量管理和开拓市场的能力。因此，须优化农业生产活动，确保产品达到相关标准，能够证明产品质量，满足市场需求等。

越南农业与环境部指出，目前该部正制定农业发展总体战略，进一步细化精准农业、循环农业与数字化转型相结合的发展目标、重点任务和实施方案；同时完善相关政策措施，推动人工智能（AI）在农业和环境领域的开发与应用。

农业与环境部也与多家在农作物和畜禽品种、兽用疫苗、数字技术及智慧农业等领域处于领先地位的企业签署合作协议，逐步构建覆盖全产业链的数字生态体系；建设实现全面数字化的重点农业生产示范区，在全国积极推广应用，为数字化转型成为提升越南农产品生产效率、产品质量和市场竞争力的重要驱动力奠定基础。（完）

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版。图自越通社

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版

7月9日，胡志明市人民委员会公布“数字环境下的投资促进基础设施”（HCMCInvest）试行版。该平台标志着胡志明市投资促进工作由传统方式向以人工智能和数据为基础的数字化模式转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。

越通社
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