经济

越韩推动金融合作 扩大资金流入胡志明市国际金融中心

当胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）正式投入运营之时，资本市场发展、跨境支付、金融科技和绿色金融被确定为越韩金融合作关系中的重点领域。

出席论坛的代表们。图自越通社
出席论坛的代表们。图自越通社

越通社胡志明市——当胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）正式投入运营之时，资本市场发展、跨境支付、金融科技和绿色金融被确定为越韩金融合作关系中的重点领域。

在7月13日上午举行的越韩金融合作论坛上，两国专家、管理者和企业代表就加强双方金融市场对接和吸引国际资金流的合作方向进行了讨论。

韩国驻胡志明市副总领事权泰汉（Kwon Tae Han）认为，此次活动在VIFC-HCMC正式运营之际举行具有特殊意义。他强调，自1992年建交以来，越韩两国在经济领域取得了诸多显著成就，目前正以全面战略伙伴关系迈向金融领域更深层次的合作阶段。

韩方代表评价，越南拥有活跃的市场优势和数字技术接收能力，而韩国在数字金融、金融科技和电子金融基础设施发展方面拥有丰富经验。优势互补将为推动胡志明市越南国际金融中心的发展以及扩大双边金融合作注入动力。

据权泰汉介绍，可尽早开展合作的领域包括二维码支付对接、债券市场发展以及加强两国金融机构之间的联动。韩国驻胡志明市总领事馆将继续发挥桥梁作用，促进各项具体的投资项目和商业活动。 VIFC-HCMC运营机构副主席阮友勋表示，东盟继续是国际投资资金流的热门目的地，2024年吸引外资约2260亿美元，而越南正进入加速阶段，对基础设施、数字化转型和绿色转型有巨大的资金需求。

阮友勋认为，VIFC-HCMC 的成立是旨在构建更深入、多元化的金融市场、能够有效地调动国际资本的战略性步伐。

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：越南国际金融中心的新动力

越共中央政治局6月8日发布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，被评价为改变吸引外资思维的重要里程碑，首次肯定外资经济是经济的组成部分，同时是推动增长、创新和国际一体化的动力

阮友勋表示，韩国是VIFC-HCMC的战略伙伴，双方合作空间广阔，因为韩国拥有发达的资本市场、现代化的银行体系、高技术水平以及设在首尔、釜山和仁川等金融中心的建设经验。

VIFC-HCMC提出了与韩国的五大重点合作方向，包括吸引银行、证券公司、基金管理公司和机构投资者在中心扩大业务；通过绿色债券、可持续债券、投资基金和项目融资发展国际筹资渠道；支付系统对接，推动跨境二维码支付、贸易融资和现金流管理；合作发展金融科技、人工智能、大数据、数字身份和监管沙盒模式；同时通过专家交流项目及大学、研究院所合作培养高素质人才。

在绿色金融领域，VIFC-HCMC代表认为，韩国在清洁技术、可再生能源和数字基础设施方面具有优势，而越南对实现能源转型和净零排放目标有巨大的资金需求。VIFC-HCMC可通过绿色金融产品的结构设计、评级、担保、分销和交易，成为连接韩国资本与越南绿色项目的平台。

VIFC-HCMC领导表示，将建立对口机制支持韩国投资者，在产品开发、试点项目推进和企业对接过程中与职能部门协调配合。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越韩 #金融合作 #资金 #胡志明市国际金融中心 胡志明市
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：越南国际金融中心的新动力

越共中央政治局6月8日发布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，被评价为改变吸引外资思维的重要里程碑，首次肯定外资经济是经济的组成部分，同时是推动增长、创新和国际一体化的动力

印尼首都雅加达中心。图自越通社

印度尼西亚提出建立国际金融中心法案

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府23日提出将《印度尼西亚国际金融中心（IIFC）法案》列入2026年国家立法计划。此举旨在巩固该东南亚最大经济体作为全球金融中心的竞争力，并吸引新的投资资金。

更多

附图。图自越通社

推动公平能源转型与绿色转型

如果越南能源使用效率提高10%，可帮助国内生产总值（GDP）增长约1%，同时减少能源消耗和排放，并提高各家庭的可支配收入。这一结果表明，设计合理的能源转型政策可以同时带来经济、环境和社会效益。

目前每年越南外资承诺资金约400亿美元，到位资金约300亿美元。图自越通社

越南设目标：2030年本土化率40-50%，一万越企参与外企供应链

越共中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确了革新吸引和利用外资的思维，将其视为推动增长模式革新、追求质量和附加值、提升经济内生能力的动力。许多专家和企业评价该决议为越南抢抓全球供应链转移浪潮创造了动力。

目前多个现代零售体系的购物氛围显示，消费市场正逐步恢复活力。图自越通社

商贸发展跑出加速度 助力实现两位数增长目标

商贸服务业继续被确定为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的最重要动力之一。随着年末消费旺季的到来，在消费需求持续回暖的背景下，零售企业、管理机关和行业协会均期待，通过实施刺激消费、拓展消费空间、完善商业生态体系等举措，最大程度释放全市经济发展潜力。

顾客在河内一家超市选购商品。图自越通社

超市扩大OCOP产品和越南商品展示推广空间

响应工贸部在“全国集中促销月”框架内发起的“2026越南大型促销季”活动，河内多家大型连锁超市推出大规模优惠促销，并扩大OCOP产品、地方特色产品和越南商品的展示推广空间，助力刺激国内消费、推广越南品牌、促进市场发展。

越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基举行工作座谈。图自越通社

加强越南各地方与埃及红海省的经济对接

7月11日，越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基（Walid Al Barqi）举行工作座谈，就推动红海省与越南各地方在经济、贸易、投资及物流等领域合作的举措进行深入交换意见。

越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会联合举行合作协议签署仪式。图自越通社

越南与韩国加强微型企业与个体工商户的对接

7月10日下午，越南驻韩国商务处同韩国微型企业联合会（KFME）在越南驻韩国首尔大使馆联合举行合作协议签署仪式，旨在加强两国微型企业和个体工商户对接合作，并促进双边经贸合作。

同奈市边和二号工业园区的一角。图自越通社

越南升至中等偏上收入国家：世界银行提出战略建议

世界银行集团近日正式将越南提升至中等偏上收入国家行列，得益于其在经济增长和出口方面的显著突破。世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·J·谢尔曼表示，这是越南发展历程中的重要里程碑，但同时也意味着越南在迈向2045年高收入经济体目标的进程中将面临新的增长挑战。

2026年6月木材及木制品出口额预计达15.3亿美元。图自越通社

越南木材业面临维持出口增长难题

尽管面临各国政治冲突、物流成本上升和日益严格的绿色标准，2026年上半年越南木材及木制品出口仍保持增长势头。为实现今年190亿美元的出口目标，木材业需拓展市场并构建透明、合法和满足可持续发展需求的供应链。

附图。图自越通社

越南推动农业物流系统发展

越南农业与环境部刚颁布了2026-2030年阶段物流系统发展计划，旨在提高越南农产品的质量和竞争力，为农业可持续增长奠定基础。

座谈会场景。图自越通社

越美经贸与投资合作蕴含重大机遇

越美经贸关系正进入新的发展阶段，贸易、投资以及全球供应链转移等方面迎来诸多机遇。然而，要有效开拓这一全球最大的市场，越南企业须提升自身竞争力，满足严格的标准要求，并主动制定适当市场进入战略。这是专家和企业代表在7月10日于胡志明市举行的“越美商业对接”座谈会上所强调的内容。

岘港市人民委员会与越南国家航空公司在岘港市行政中心签署2026-2030年阶段全面合作协议备忘录。图自越通社

岘港市与越航深化合作 促进航空与旅游连接

7月10日，岘港市人民委员会与越南国家航空公司在岘港市行政中心签署2026-2030年阶段全面合作协议备忘录，旨在加强航空连接，推动旅游、投资与贸易发展，并广泛宣传城市形象。

“绿色港口”和“智慧港口”倡议在隆安国际港口同步实施。图自越通社

越南首家获评亚太年度智慧绿色港口企业

西宁省隆安国际港成为越南首家荣获美国弗罗斯特—沙利文市场研究与咨询机构在2026年亚太区最佳实践奖框架内颁发的“2026年度智慧绿色港口企业”奖的企业。

嘉顺一号和嘉顺二号产业集群全景。图片来源：越通社

加大基础设施建设投资力度 为同塔省沿海经济走廊发展注入新动能

为落实越南海洋经济可持续发展战略，同塔省正着力加大交通基础设施建设投资力度，发展工业园区、港口和物流服务，逐步打造东部沿海经济走廊。凭借优越的区位优势和不断完善的交通网络，该区域有望成为新的增长引擎，进一步促进区域互联互通、吸引投资，推动海洋经济朝着绿色、可持续方向发展。

Becamex平定公司与CNG越南股份公签署合作协议。图自越通社

绿色转型助力嘉莱省成为吸引投资的新热土

凭借同步发展的战略导向，嘉莱省正逐步推进绿色生产并完善供应链，以提升价值并增强对国内外投资者的吸引力。如今，ESG（环境、社会和治理）指标体系正成为企业和地方实现可持续增长的重要“通行证”。