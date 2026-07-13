越韩推动金融合作 扩大资金流入胡志明市国际金融中心

越通社胡志明市——当胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）正式投入运营之时，资本市场发展、跨境支付、金融科技和绿色金融被确定为越韩金融合作关系中的重点领域。



在7月13日上午举行的越韩金融合作论坛上，两国专家、管理者和企业代表就加强双方金融市场对接和吸引国际资金流的合作方向进行了讨论。



韩国驻胡志明市副总领事权泰汉（Kwon Tae Han）认为，此次活动在VIFC-HCMC正式运营之际举行具有特殊意义。他强调，自1992年建交以来，越韩两国在经济领域取得了诸多显著成就，目前正以全面战略伙伴关系迈向金融领域更深层次的合作阶段。



韩方代表评价，越南拥有活跃的市场优势和数字技术接收能力，而韩国在数字金融、金融科技和电子金融基础设施发展方面拥有丰富经验。优势互补将为推动胡志明市越南国际金融中心的发展以及扩大双边金融合作注入动力。



据权泰汉介绍，可尽早开展合作的领域包括二维码支付对接、债券市场发展以及加强两国金融机构之间的联动。韩国驻胡志明市总领事馆将继续发挥桥梁作用，促进各项具体的投资项目和商业活动。 VIFC-HCMC运营机构副主席阮友勋表示，东盟继续是国际投资资金流的热门目的地，2024年吸引外资约2260亿美元，而越南正进入加速阶段，对基础设施、数字化转型和绿色转型有巨大的资金需求。



阮友勋认为，VIFC-HCMC 的成立是旨在构建更深入、多元化的金融市场、能够有效地调动国际资本的战略性步伐。

阮友勋表示，韩国是VIFC-HCMC的战略伙伴，双方合作空间广阔，因为韩国拥有发达的资本市场、现代化的银行体系、高技术水平以及设在首尔、釜山和仁川等金融中心的建设经验。



VIFC-HCMC提出了与韩国的五大重点合作方向，包括吸引银行、证券公司、基金管理公司和机构投资者在中心扩大业务；通过绿色债券、可持续债券、投资基金和项目融资发展国际筹资渠道；支付系统对接，推动跨境二维码支付、贸易融资和现金流管理；合作发展金融科技、人工智能、大数据、数字身份和监管沙盒模式；同时通过专家交流项目及大学、研究院所合作培养高素质人才。



在绿色金融领域，VIFC-HCMC代表认为，韩国在清洁技术、可再生能源和数字基础设施方面具有优势，而越南对实现能源转型和净零排放目标有巨大的资金需求。VIFC-HCMC可通过绿色金融产品的结构设计、评级、担保、分销和交易，成为连接韩国资本与越南绿色项目的平台。



VIFC-HCMC领导表示，将建立对口机制支持韩国投资者，在产品开发、试点项目推进和企业对接过程中与职能部门协调配合。（完）