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将越南各民族文化旅游村打造成为特色文化旅游目的地

自2026年6月底移交河内市人民委员会管理后，越南各民族文化旅游村正被该市规划为首都特色文化旅游目的地，成为保护与弘扬越南54个民族文化、并与旅游文化经济发展相结合的中心。

越南各民族文化旅游村内的观光电动车。图自越通社
越南各民族文化旅游村内的观光电动车。图自越通社

越通社河内 —— 自2026年6月底移交河内市人民委员会管理后，越南各民族文化旅游村正被该市规划为首都特色文化旅游目的地，成为保护与弘扬越南54个民族文化、并与旅游文化经济发展相结合的中心。

从现在到2026年底，该村将集中稳定组织架构，同步实施各项发展措施，重点包括保护和弘扬越南54个民族传统文化；组织各类文化、旅游、教育体验活动和大型事件；开发新产品和旅游服务，加强宣传推广，对接旅游线路；推进数字化转型，投资基础设施，提高服务质量，完善申报材料，使该村成为市级旅游区。

据越南各民族文化旅游村管理委员会介绍，接管后，各项活动保持稳定，接待游客、组织文化活动和节庆等工作有序展开。2026年上半年，该村接待游客超过26万人次。

然而，该村在吸引非国家预算资金投入5个功能区方面仍面临不少困难，原因在于土地、投资、建设等方面的法律规定存在障碍。与区域内各旅游景点和企业的联系对接工作仍有限。动员各民族同胞参与该村活动工作也存在诸多困难。

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西原同胞参加在越南各民族文化旅游村举行的文艺活动。图自越通社

为逐步完善基础设施，河内市将三个项目——祭祖礼仪区、林园和数字转化项目——纳入2026至2030年中期公共投资计划，预计总经费超过12380亿越盾。

河内市也规划投资完善游客服务基础设施体系，开发体验式旅游产品，加强通往该区域的公共交通系统。

从长远来看，河内市确定该村不仅是介绍和保护民族文化特色的地方，更是首都西部文化、旅游发展空间的核心。管理单位正研究将该区域连接和乐高科技园区、河内国家大学及区域内各旅游、度假景点，形成一个新的文化、教育、科技和旅游增长极。

根据河内市规划，越南各民族文化旅游村将被建设成为国际水准的文化旅游目的地，是游客到访首都不可或缺的一站，是市民周末体验和休闲的空间。该村发展进程将与保护和弘扬54个民族文化的目标紧密结合，确保文化经济发展与民族文化保护之间的和谐。（完）

越通社
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