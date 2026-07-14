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2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。

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越通社
#FDI总额 #外商投资
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