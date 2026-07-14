2026年越南夏令营：培育越南本色，加强侨胞青年一代与根源的联系

越通社河内——7月13日晚，越南外交部海外越南人国家委员会在外交部总部举行题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营开营仪式，吸引了来自32个国家和地区的100多名海外越南青年参加。



越南外交部副部长黎氏秋姮在开营仪式上致辞表示，各位侨胞青年回国恰逢国家一个非常特殊的时刻，得以亲眼目睹家乡的巨大变化。2026年是越南在越共十四大之后进入新发展阶段的第一年。



黎氏秋姮表示，可贵的是，新发展阶段的创新精神不仅体现在重大决策中，也存在于日常生活中。今年夏令营的主题是“遗产之旅，情系家乡”，但青年侨胞们的旅程将比这更有意义。



在接下来的14天里，青年侨胞们将共同走过近1500公里，从河内到庆和；将到访胡伯伯故乡，参观民族历史遗迹和文化遗产，与多地民众交流，参加慈善活动，与国内青年互动交流，共同维护和传播越南语。各位学员还将前往归仁科学探索中心，与海军学院未来的军官交流，在鬼鹿角礁战士纪念区上香，并参观黄沙展示馆。



每个目的地都经过精心挑选，希望帮助各位学员更深入地了解越南，了解历史、文化和人民，从而更加热爱、自豪和眷恋。黎氏秋姮副部长希望，青年侨胞们将花时间多观察、交流和体验，因为夏令营带来的最宝贵财富不是到过多少地方，而是青年侨胞们对越南国家和人民的感悟。



越南外交部副部长黎氏秋姮在开营仪式上与青年侨胞们合影。图自越通社

外交部副部长强调，每一代人都有自己的使命，父辈已为争取独立、统一国家而斗争，克服千难万险，使越南一步步发展到今天。青年侨胞们这一代将在瞬息万变的世界中共同续写这一故事。



外交部副部长希望，无论身处何地，青年侨胞们始终以自己是越南人而自豪；始终维护越南语，维护民族文化本色，始终心系祖国。



代表参加2026年越南夏令营各位侨胞代表的波兰越侨梅海魁向越南外交部、海外越南人国家委员会及组委会表示感谢，感谢其为侨胞青年和大学生创造条件回到祖国，相聚交流并了解国家。



各位代表承诺全程参与各项活动，成为向国际朋友和海外越南人社群传播越南形象的“大使”，为维护越南语、培育对祖国家乡的热爱和加强与根源的联系作出贡献。



2026年越南夏令营活动于2026年7月12日至25日举行，参加活动的青年代表将走访北中南三地多个省市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。此前，当天上午，各位代表已前往主席府胡志明主席遗迹区参观。



2026年越南夏令营闭营仪式预计于7月24日晚在庆和省芽庄坊4·2广场举行。（完）