富国岛快艇倾覆事故：将遇难者遗体运送回国

越通社河内 ——7月13日下午，胡志明市外务局同越南各职能部门与印度驻越南大使馆及印度驻胡志明市总领事馆配合，完成相关手续，将7月11日在富国岛发生的快艇倾覆事故中死亡的15名印度游客遗体送上当日18时飞往印度的航班，实现遇难者家属的意愿。



胡志明市外务局协助遇难者家属办理入境手续，并与各医院、法医单位及印度方面授权的服务机构协调，确保遇难者遗体的接收、保管、移交和归国工作快速进行，符合法律规定和遇难者家属的风俗信仰和要求。



此前，在接到事故信息后，胡志明市外务局11日即成立了两个工作组，负责法律支持和接待遇难者亲属，并与外交部领事局、安江省人民委员会、富国特区、越南各职能部门以及印度驻河内大使馆、印度驻胡志明市总领事馆建立了24小时协调机制，及时处理领事、善后工作并为遇难者家属提供支持。



7月12日晚，胡志明市外务局工作组协调处理从富国岛运抵胡志明市法医中心的15名遇难者遗体的接收、保管工作。



胡志明市外务局和外交部领事局继续配合越南各职能部门及印度驻越南代表机构，完成相关手续，协助正在胡志明市大水镬医院接受治疗的受伤人员家属。



据胡志明市外务局代表，印度驻越南大使馆和印度驻胡志明市总领事馆对越南外交部各单位、安江省和富国特区等职能部门的及时、专业、负责和基于人道主义的配合给予积极评价。（完）

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