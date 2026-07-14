2026年越南中部沿海岛屿安全考察评估

越通社河内 ——7月14日，由越南海警党委书记、政委裴国威中将率领的2026年中部沿海岛屿情况考察团与嘉莱省仁洲乡人民委员会举行工作会谈，评估该岛乡经济社会发展、国防安全情况，同时开展多项惠民活动，关心岛民及正在岛上执行任务的干部战士生活。



该活动是越南海警组织的2026年中部沿海岛屿情况考察系列活动之一，有助于加强海警与地方党委、政府在掌握基层情况、关心民众生活、建设与“人民安全阵地”和海上“民心阵地”相结合的全民国防阵地方面的协调配合。



据报告，这些年来海洋经济仍是岛乡发展的支柱。上半年海产品捕捞产量预计达460吨，完成年度计划的50.54%，较2025年同期增加120吨。旅游领域增长强劲，上半年岛乡接待游客约19400人次，是去年同期的一倍，旅游收入约达180亿越盾。

越南海警党委书记、政委裴国威中将慰问仁洲岛乡人民。图自越通社

文化、教育、卫生和民生保障等领域继续得到保障，国防安全、社会治安形势保持稳定。

在工作会谈中，裴国威中将对仁洲乡党委、政府和人民取得的成绩给予高度评价，并强调了岛屿在建设和保卫祖国事业中的特别重要地位。因此，海洋经济发展必须与巩固国防安全、建设全民国防阵地、人民安全阵地和海上“民心阵地”紧密结合。

考察团为岛上民众和渔民进行义诊、健康咨询和免费发放药品。图自越通社

工作会谈后，考察团组织一些活动，向当地优抚家庭和困难渔民赠送慰问品，走访仁洲卫生院，慰问正在执行任务的医护人员和前来就诊的民众。考察团中的医生们还为岛上民众和渔民进行了义诊、健康咨询和免费发放药品等活动。（完）