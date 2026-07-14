经济

发挥数据要素资源在增长模式创新中的作用

数字技术、人工智能（AI）及相关平台的迅猛发展使数据已成为重要的战略资源和生产要素。当越南转向以生产率、创新和数字化转型为基础的增长模式时，数据成为连接技术、知识和治理体系的核心纽带。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——数字技术、人工智能（AI）及相关平台的迅猛发展使数据已成为重要的战略资源和生产要素。当越南转向以生产率、创新和数字化转型为基础的增长模式时，数据成为连接技术、知识和治理体系的核心纽带。

原国民经济大学校长陈寿达教授表示，对于越南而言，在数字化转型和增长模式创新进程中，数据既是增长动力，又是推动绿色发展模式转型的重要支撑，有助于实现可持续发展目标。

近年来，各部门、领域和地方正逐步发挥其在发展数据平台和数字技术中的引导作用。

例如，农业与环境部已发布至2030年和远期展望至2035年数据战略，并制定了与国家数据相适应的数字架构和数据架构框架。迄今为止，该部已完成并将21个专业数据库和4个共享信息系统投入运行；按照中央和政府要求，完成了12个国家及专业数据库的对接与同步工作，为形成“准确、完整、清洁、鲜活、统一、共享”的数据生态系统创造了条件。

特别是，国家农产品溯源系统已初步投入运行，录入超过1.85万种产品、919批次、547个农户、255个种植区和149家企业的信息。这是实现价值链透明化、提升越南农产品在国际市场竞争力的重要工具。

河内市科学技术局局长瞿玉庄表示，河内将数据视为战略资产和数字政府、数字经济、数字社会的基础。因此，河内已从流程和系统数字化转向流程重构、数据开放、数据连接、数据再利用以及基于数据的治理服务。在线公共服务、行政手续重构、电子结果发放、数字化数据再利用、土地数据、电子健康档案、教育数据、公共资产和投资管理等方面取得的成果已对国家管理以及服务民众和企业产生了明显影响。

目前，河内17个厅、局已全部参与数据开放，共发布93个数据集，达100%。部分专业数据库已建成并投入使用，包括超过54.3万项公共资产；超过2.7万个投资项目；超过12.9万份干部、公职人员档案已同步至国家数据库等。

在实施过程中，数据资源开发利用仍面临一些困难和不足，如数据仍然分散、各行业之间尚未完全实现同步；数据、人工智能、信息安全、系统管理、数字架构设计和技术商业化等领域的专业人力资源仍然短缺；基层数字能力发展不均衡等。

为更好发挥数据资源作用，陈寿达认为，需要从“建设数据基础设施”转向“高效利用数据”，通过提升生产率和资源配置效率，将数据转化为经济价值。这要求明确数据所有权、访问权和开发利用权，同时建立公共与私营部门之间的数据共享与互联机制；构建体制、市场与开发能力的强大生态系统，使数据成为一种生产要素。

值得注意的是，国家需要通过提供开放数据、制定技术标准和巩固交易信任，发挥“市场建造者”的作用，从而提升整个经济体的运行效率。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #数字技术 #人工智能 #河内市科学技术局局长瞿玉庄 #增长模式创新 越南
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