越南坚持通胀控制目标

越通社河内——为控制通胀，越南政府要求各部委和地方加强预测能力，制定合理的调控方案。下半年，在通胀控制空间日益收窄的背景下，对必需品价格的调控需要谨慎、灵活。
2026年上半年，世界经济持续波动，原材料、燃料、能源及物流成本上涨，给物价总水平带来压力。然而，自5月份起，国内物价涨幅放缓，商品供应充足，未出现缺货或价格突涨现象。
财政部表示，今年上半年平均居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.38%，核心通胀率上涨4.12%。涨价压力主要来自燃料类商品，受中东冲突影响，该类商品平均涨幅约为19.13%，拉动平均CPI上涨约1.35%。
财政政策、货币政策与保障商品供需平衡的各项措施协同发力，使国内汽油价格比地区多国低约10-15%，同时维持电价稳定。
据统计总局表示，灵活调控汽油价格以及充足的粮食、食品供应有助于抑制通胀。与此同时，居民用电、建材、住房及部分服务价格随投入成本上涨和消费需求复苏而上升，继续对物价总水平构成压力。
财政部也评价称，上半年平均通胀率已接近既定目标。越南财务咨询协会经济专家吴智龙认为，上半年CPI仍在可控范围内，但核心通胀率涨幅与平均CPI较为接近，涨价压力已扩散到多类商品和服务，使通胀走势更加复杂。
据经济财政研究院潘氏秋怀表示，价格调控需要财政政策、货币政策与保障商品供应措施紧密配合。
既要推动年底几个月实现两位数增长，又要将全年通胀控制在约4.5%左右，这是一项充满挑战的双重目标，尤其是在能源、原材料、运输成本和汇率仍存在诸多波动，加之全球地缘政治冲突风险而越南经济具有较大的开放度的背景下。
据专家分析，由于2026年7月起调整工资、国家管控的商品和服务价格路线图、消费和生产需求增长以及公共投资拨付进度等因素，下半年通胀压力将加大。这要求价格调控坚持灵活精准、稳妥有序，既不能麻痹大意，也要提前做好各类应急预案。尤其是政府管理定价商品的价格调整，要进一步加强调价时点和调价幅度的统筹协调，避免多项调价措施叠加共振，推升市场通胀预期。
国家财政货币政策咨询委员会委员艮文力认为，由于外部压力呈下降趋势、必需品供应有保障以及国内多项因素持续稳定，全年通胀控制在约4.5%的目标仍具可行性。财政部表示将继续更新调控方案，密切跟踪通胀、汇率、利率和金融市场走势，以维护宏观经济稳定。（完）
2025年11月越南居民消费价格指数（CPI）上涨的驱动因素
据越南财政部统计局今日发布的数据，2025年11月，越南居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.45%，同比上涨3.58%，较2024年12月基准累计上涨3.28%。当月环比涨幅较为显著，主要驱动因素为国内成品油价格政策性调涨以及受极端气候事件影响的局部地区食品供应链暂时性中断。