经济

越南坚持通胀控制目标

为控制通胀，越南政府要求各部委和地方加强预测能力，制定合理的调控方案。下半年，在通胀控制空间日益收窄的背景下，对必需品价格的调控需要谨慎、灵活。

今年上半年平均居民消费价格指数同比上涨4.38%。图自越通社
今年上半年平均居民消费价格指数同比上涨4.38%。图自越通社

越通社河内——为控制通胀，越南政府要求各部委和地方加强预测能力，制定合理的调控方案。下半年，在通胀控制空间日益收窄的背景下，对必需品价格的调控需要谨慎、灵活。

2026年上半年，世界经济持续波动，原材料、燃料、能源及物流成本上涨，给物价总水平带来压力。然而，自5月份起，国内物价涨幅放缓，商品供应充足，未出现缺货或价格突涨现象。

财政部表示，今年上半年平均居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.38%，核心通胀率上涨4.12%。涨价压力主要来自燃料类商品，受中东冲突影响，该类商品平均涨幅约为19.13%，拉动平均CPI上涨约1.35%。

财政政策、货币政策与保障商品供需平衡的各项措施协同发力，使国内汽油价格比地区多国低约10-15%，同时维持电价稳定。

据统计总局表示，灵活调控汽油价格以及充足的粮食、食品供应有助于抑制通胀。与此同时，居民用电、建材、住房及部分服务价格随投入成本上涨和消费需求复苏而上升，继续对物价总水平构成压力。

财政部也评价称，上半年平均通胀率已接近既定目标。越南财务咨询协会经济专家吴智龙认为，上半年CPI仍在可控范围内，但核心通胀率涨幅与平均CPI较为接近，涨价压力已扩散到多类商品和服务，使通胀走势更加复杂。

据经济财政研究院潘氏秋怀表示，价格调控需要财政政策、货币政策与保障商品供应措施紧密配合。

既要推动年底几个月实现两位数增长，又要将全年通胀控制在约4.5%左右，这是一项充满挑战的双重目标，尤其是在能源、原材料、运输成本和汇率仍存在诸多波动，加之全球地缘政治冲突风险而越南经济具有较大的开放度的背景下。

据专家分析，由于2026年7月起调整工资、国家管控的商品和服务价格路线图、消费和生产需求增长以及公共投资拨付进度等因素，下半年通胀压力将加大。这要求价格调控坚持灵活精准、稳妥有序，既不能麻痹大意，也要提前做好各类应急预案。尤其是政府管理定价商品的价格调整，要进一步加强调价时点和调价幅度的统筹协调，避免多项调价措施叠加共振，推升市场通胀预期。

国家财政货币政策咨询委员会委员艮文力认为，由于外部压力呈下降趋势、必需品供应有保障以及国内多项因素持续稳定，全年通胀控制在约4.5%的目标仍具可行性。财政部表示将继续更新调控方案，密切跟踪通胀、汇率、利率和金融市场走势，以维护宏观经济稳定。（完）

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越通社
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