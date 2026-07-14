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消费升级激发增长新动 胡志明市冲刺两位数增长

今年前六个月，胡志明市现代零售业保持强劲增长势头，零售系统营业收入接近23万亿越盾，同比增长28%；日均客流量约160万人次，同比增长24%。

WinMart连锁超市区域总监谭德英：“企业正积极打造覆盖城乡的多元化经营模式，加大供应链技术投入，提升商品管理效率，更精准预测市场需求，并进一步优化运营成本。”

除了加快数字化投入、拓展销售网络外，越来越多零售企业正着力打造消费生态体系，通过丰富消费场景、提升购物体验，增强消费者黏性和复购率。

在增长目标由追求规模向高质量、可持续发展转变的背景下，现代零售业正从单纯的价格竞争转向价值竞争，为消费者提供更加多元、更高品质的消费体验。

西贡合作社联盟副总经理阮玉胜：“企业将持续倡导绿色消费，积极保护环境和消费者健康，同时加快数字化转型，提高劳动生产率，推动企业管理向专业化、精细化发展，在降低运营成本的同时，不断提升整体经营效率。”

每年年底都是零售业最重要的消费旺季。为抢抓市场机遇，胡志明市工贸厅正联合各大企业提前部署系列促消费活动，并携手相关部门打造集商业、服务、文旅体验于一体的消费生态，既提升游客消费水平，又延长游客停留时间，为商业市场注入新的增长动力。

胡志明市工贸厅商业管理科科长阮明雄：“只有不断提升产品质量、增强消费者信心，才能进一步释放消费潜力。针对赴胡志明市旅游的游客，相关部门将推出一系列引流活动，并完善夜间经济、地方特色商品购物点等配套服务，进一步激发游客消费需求。”

经济专家黄福义博士：“年底消费旺季应配套出台更加有力的激励政策，充分释放消费潜能，带动服务业持续增长。从长远来看，还需进一步优化经济增长结构，加大对新兴服务业的政策扶持力度，吸引更多社会资本和投资资源。”

业内认为，零售业仍是稳定消费、保障民生的重要支柱，而未来增长的关键，将在于商业与新型服务业态的深度融合，为消费者创造更多消费需求和沉浸式体验。这也有望成为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的重要引擎，并为新一轮高质量发展夯实基础。

#零售 #两位数 #胡志明市
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