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政府总理黎明兴会见美国驻越大使詹妮弗·维克斯

7月13日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了前来拜会的美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·维克斯。

黎明兴表示，越南一贯将美国视为最重要的合作伙伴之一，支持美国为维护地区和世界的和平、稳定与繁荣发挥积极作用，希望同美方一道，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶，造福两国人民。

黎明兴指出，双方需朝着和谐、可持续、互利共赢的方向推动经贸合作；加快化解现有障碍，早日完成《公平、平衡的对等贸易协定》谈判与签署工作，为两国企业扩大投资、生产与经营构建稳定框架。

关于国防安全，黎明兴建议双方推动在执法、人道主义救援、网络安全及打击跨国犯罪等领域的合作，建议美方继续支持越南战后重建工作以及服务于寻找和确认烈士遗骸身份的DNA鉴定工作，同时重申越南对寻找战争中失踪美国军人的承诺。

黎明兴还建议扩大两国在科学技术、创新创意、人力资源开发、数字化转型、教育培训以及民间交流等领域的合作。

詹妮弗·维克斯表示，美国将与越方紧密配合，积极推动具体合作项目，本着建设性精神妥善处理所存在的问题，并在双方具有优势、需求互补的领域扩大合作。

詹妮弗·维克斯大使认为，双方在海上安全与执法、应对跨国安全挑战等方面仍有巨大的合作空间；承诺继续推动战后重建工作、寻找和确认越南烈士身份以及归还美国军人遗骸等工作的合作。

美国驻越南大使还强调了推动两国民间交流的重要性，希望扩大教育、科学技术和创新创造等领域的合作，助力越南实现各项发展目标。（完）

越通社
#越美关系 #全面战略伙伴 #黎明兴 #詹妮弗·维克斯 #经贸合作 #贸易协定 #国防安全 #战后重建 #创新创造 #民间交流
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