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越中加强两国军队院校间的经验交流

7月13日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了由中国国防大学政治工作部主任刘凯少将率领、正在访问越南的中国国防大学代表团。

越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见中国国防大学政治工作部主任刘凯少将。图自《人民军队报》
越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见中国国防大学政治工作部主任刘凯少将。图自《人民军队报》

越通社河内 —— 7月13日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了由中国国防大学政治工作部主任刘凯少将率领、正在访问越南的中国国防大学代表团。

阮新疆大将在会见中强调，越南一贯高度重视巩固和发展与中国党、政府、人民和军队的睦邻友好与全面战略合作伙伴关系，希望双方继续保持和发挥两国团结和传统友谊，使其在所有领域全年发展并迈上新高度。两国军队高等院校需加强关于越中良好传统关系与睦邻友好情谊的教育工作。

越南人民军总参谋长强调，防务合作一向被确定为越中关系的重要支柱，受到双方共同关注与努力推进，并在诸多领域取得了诸多突出且务实的成果。

阮新疆强调，两国军队院校持续派遣干部和学员代表团到对方国家进行参观和实地研究，体现了对加强双方合作的重视与期盼。这是双方开展交流、分享经验的良好机会，有助于增进彼此的友好情谊、相互了解与信任。越共中央军委、国防部领导一向关注并支持这一重要的合作领域。

刘凯表示，此次访问体现了两国两军之间友好、紧密的合作关系，同时高度评价越中双边合作关系，指出防务合作是两国关系的重要支柱，成果显著。刘凯认为，今后双方应继承、维护和促进两国国防部在诸多领域的合作关系向前发展，加强各层级代表团互访与经验交流，为推动两国两军关系不断走深走实做出积极贡献。（完）

越通社
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