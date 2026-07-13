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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.13）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——·7月13日上午，越共中央关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议第二次会议在越共中央驻地召开，旨在评估越共中央政治局2026年1月7日签发关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议的执行情况，并部署下一阶段的工作任务。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。越共中央政治局委员、政府总理黎明兴，越共中央书记处常务书记、指导委员会主任陈锦秀等一同出席会议。全文


·越共中央政治局2026年6月8日关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议标志着外资吸引和利用思维的转变。据此，胡志明市从吸引项目目标转向构建投资生态系统，优先推动创新、技术转让和提升竞争力。

​·越共中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确了革新吸引和利用外资的思维，将其视为推动增长模式革新、追求质量和附加值、提升经济内生能力的动力。许多专家和企业评价该决议为越南抢抓全球供应链转移浪潮创造了动力。全文

·越南卫生部正在完善《2026-2030年医疗旅游发展规划及2040年愿景》草案。目标到2030年，越南成为东南亚地区有信誉、有竞争力的医疗保健目的地，并跻身亚洲领先行列。至此，在潜力上犹豫多年后，这个价值数十亿美元的医疗旅游市场正式提升为国家战略。

·每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

·中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会刚颁布关于处理政治体系内数字化转型堵点的100天行动计划（第05-KH/BCĐTW号计划）。

·现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。

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富国岛快艇倾覆事故伤者在富国岛医院接受治疗。图自 越通社

·7月13日上午，富国岛海域快艇倾覆重大事故中的最后一名伤者已转送至胡志明市大水镬医院，继续接受进一步治疗。这是富国特区和安江省全力抢救伤者生命的重要举措。全文

·商贸服务业继续被确定为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的最重要动力之一。随着年末消费旺季的到来，在消费需求持续回暖的背景下，零售企业、管理机关和行业协会均期待，通过实施刺激消费、拓展消费空间、完善商业生态体系等举措，最大程度释放全市经济发展潜力。全文

·在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。

·如果越南能源使用效率提高10%，可帮助国内生产总值（GDP）增长约1%，同时减少能源消耗和排放，并提高各家庭群体的可支配收入。这一结果表明，设计合理的能源转型政策可以同时带来经济、环境和社会效益。


·近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。

·2026年以来，越南老街省各职能机构持续保持打击边境违法贸易高压态势，共查处走私、商业欺诈及假冒商品案件1221起，同比增长26.53%

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胡志明市推进沟渠整治工程。图自越通社

·在2026-2030年阶段搬迁超过4.15万栋河上及沿河、沟渠房屋的目标框架下，胡志明市正大力推进各项沟渠整治项目，旨在疏通水流、改善环境和提升城市基础设施质量。其中，投资总额超过7.3万亿越盾的双渠北岸改造项目正在加快推进，有助于恢复水域空间，为绿色、可持续发展注入动力。全文

·响应工贸部在“全国集中促销月”框架内发起的“2026越南大型促销季”活动，河内多家大型连锁超市推出大规模优惠促销，并扩大OCOP产品、地方特色产品和越南商品的展示推广空间，助力刺激国内消费、推广越南品牌、促进市场发展。

·越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。

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斜处的美景。图自越通社

·据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力全文

·管印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，拥有亚洲最长、全球名列前茅的海岸线，但由于国产盐纯度尚无法满足工业生产需求，该国仍须进口大量工业盐。这一现实正给印尼政府所提出的2027年实现盐自给自足目标带来严峻挑战。(完)

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